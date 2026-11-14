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Le forfait soudain de Frenkie de Jong avec l’équipe des Pays-Bas suscite des interrogations chez John van Vliet et Danny Blind. Le présentateur et l’analyste de Ziggo Sport soupçonnent le FC Barcelone d’avoir joué un rôle dans la décision de ne pas emmener le milieu de terrain en Allemagne, alors qu’il semblait encore en forme vendredi soir face à la Grèce.

De Jong a fait son retour avec les Pays-Bas vendredi lors de la victoire historique 7-0 contre la Grèce, mais il est resté au vestiaire après la pause par précaution. Le lendemain, la KNVB a annoncé que le milieu de terrain avait ressenti une légère gêne à l’issue du match et qu’il ne se rendrait pas à Berlin pour la rencontre de Ligue des nations contre l’Allemagne, lundi.

Pourtant, vendredi soir, De Jong n’avait rien laissé paraître d’une éventuelle blessure après le match. « Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux. J’ai bien sûr été blessé. Ça a pris du temps, malheureusement, mais c’était comme ça. Et maintenant, je retrouve progressivement la forme », a-t-il déclaré au journaliste de Ziggo Sport, Sam van Royen.

Lorsque Van Royen lui a demandé s’il pourrait déjà jouer quatre-vingt-dix minutes lundi, le milieu de terrain est resté prudent. « Oui, il faut voir. Je peux dire oui maintenant, mais si je joue soixante minutes d’ici là... Il faudra donc voir ça dans les prochains jours », a répondu De Jong, sans laisser entendre qu’il pourrait manquer complètement le match international contre l’Allemagne.

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Van Vliet trouve donc surprenant que De Jong ait soudainement été renvoyé chez lui le lendemain. « C’était hier soir, après le match. En le voyant ici, on ne se disait pas : tiens, on va apprendre samedi qu’il est rentré chez lui », remarque le présentateur.

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Blind partage son avis : « Non, c’est donc assez surprenant. Ou alors, il a lui-même un peu sous-estimé la situation. Il s’est peut-être dit : je sens quelque chose, mais je ne dis rien, ça va passer. Et ce n’est apparu que plus tard. »

Blind n’exclut toutefois pas non plus une intervention de Barcelone. « Ou peut-être que Barcelone a quand même davantage discuté », avance l’ancien sélectionneur, ce à quoi Van Vliet répond aussitôt : « C’est ce que je pense. »

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Blind poursuit : « C’est possible. Il reste tout de même quelque chose en suspens pour la KNVB, un peu depuis l’été dernier. Il y a donc probablement eu des contacts de la part de Barcelone. C’est tout à fait possible. » Blind fait ainsi référence aux événements de l’été dernier, lorsque De Jong a continué à jouer pendant la Coupe du monde malgré une blessure au ménisque, avant de devoir récupérer pendant plusieurs mois.

Van Vliet veut ensuite savoir comment se déroulent habituellement les échanges entre les clubs et le staff technique de l’équipe des Pays-Bas. « Ça arrive ? Parce que tu as toi aussi fait partie de ce staff et occupé cette fonction. Les clubs appellent-ils parfois avant, ou même pendant cette série de matches ? » Blind explique : « Oui, mais ça commence toujours quand il y a vraiment quelque chose, tu vois. Quand il y a des douleurs. Là, c’est tout simplement le médecin qui parle au médecin. Ensuite, l’information remonte du médecin aux responsables et on peut se mettre d’accord sur le temps de jeu. »

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Van Vliet pense que le forfait de De Jong cache autre chose. « Quand je l’entends ici, je me dis en tout cas que ce n’est pas lui qui a pris cette décision », affirme-t-il. Blind est d’accord : « Non, je ne pense pas non plus. Je pense qu’ils se sont simplement concertés et qu’il ressent sans doute encore quelque chose. En tout cas, rien de grave, c’est certain. »