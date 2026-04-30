La quête d’un nouveau directeur général au Feyenoord agite le stade De Kuip, où les supporters réclament à plein poumons Robert Eenhoorn. Dans les coulisses, un élément souvent sous-évalué entre aussi en jeu, souligne Mikos Gouka du Algemeen Dagblad dans une analyse approfondie : l’influence persistante de Sjaak Troost, pourtant officiellement « parti ».

Nombreux sont les supporters et acteurs du club à voir en lui l’homme capable de propulser le club d’un cran plus haut, et l’ancien dirigeant d’AZ, intéressé par un rôle au sein de son club de cœur, ne cache pas son ambition. Malgré cette convergence, aucune avancée concrète n’est encore actée, au grand dam des fans.

La scène évoque 2019, lorsque Eenhoorn était déjà pressenti mais n’avait pas rejoint le club. À l’époque, selon des initiés, le courant ne passait pas au sein de la direction et les structures internes n’étaient pas adaptées à sa manière de travailler.

Dans l’actuel jeu d’influences, Troost reste en première ligne. L’ancien joueur de Feyenoord a bien annoncé son départ du conseil de surveillance plus tôt cette année, mais, tant qu’aucun successeur n’est nommé, il conserve son droit de vote. Il continue donc d’exercer, indirectement mais fermement, une influence déterminante sur les décisions clés, notamment la désignation du prochain directeur général.

Son vote est de fait entre les mains du président du conseil de surveillance, Toon van Bodegom, avec lequel il collabore étroitement depuis des années.

Les Amis du Feyenoord contestent vivement cette situation : « Troost est parti, il ne participe plus aux réunions, c’est absurde de le laisser décider de l’avenir du club », rapporte Gouka.

On craint que Van Bodegom, poussé par la « voix fantôme » de Troost, ne cherche à nouveau à contourner Eenhoorn. Un tel scénario risquerait de répéter les erreurs du passé.

Pendant ce temps, la pression monte sur la direction du club. En interne, on envisage même de nommer un directeur technique avant le nouveau directeur général, même si ce n’est pas l’ordre idéal. Le nom de Giovanni van Bronckhorst « revient sans cesse » pour le poste technique, affirme Gouka.