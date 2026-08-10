La jeune star de la sélection marocaine Ayoub Bouaddi s'est rapprochée d'un transfert à Manchester City après être parvenue à un accord sur les termes personnels avec le club anglais, une étape qui pourrait ouvrir la voie au départ de l'Espagnol Rodri vers Barcelone.

Fabrizio Romano, le spécialiste des informations relatives aux transferts, a révélé via son compte sur la plateforme X ce lundi que Manchester City s'apprête à finaliser l'opération avec le club français de Lille lors de la prochaine étape, confirmant que les deux parties ont d'ores et déjà atteint un stade avancé des négociations.

La volonté décisive du joueur

Romano a précisé que Bouaddi souhaite ardemment rejoindre City dès maintenant et ne veut pas attendre jusqu'en 2027, ce qui reflète la détermination du joueur à vivre l'expérience anglaise dans les plus brefs délais et à intégrer les rangs du vice-champion de Premier League.

Ce développement intervient après la prestation remarquable de Bouaddi lors de la Coupe du monde 2026, où il a particulièrement attiré la lumière lors de la journée inaugurale, à l'occasion du match nul 1-1 du Maroc face au Brésil, ce qui a fait de lui la cible de grands clubs européens.

Un impact potentiel sur l'avenir de Rodri

L'arrivée de Bouaddi pourrait ouvrir la porte au départ de Rodri, dont les spéculations autour d'un transfert à Barcelone se multiplient, après qu'il fut initialement pressenti pour rejoindre le Real Madrid.

Il semble que la direction de Manchester City se prépare à une phase de transition au milieu de terrain en recrutant le jeune talent marocain comme éventuel remplaçant de la star espagnole.

Un parcours prometteur

Les indices laissent penser que l'opération pourrait être bouclée dans les prochains jours, dans le cas où Manchester City et Lille parviendraient à un accord définitif sur le montant du transfert, ce qui représenterait un tournant majeur dans le parcours du prometteur joueur marocain.