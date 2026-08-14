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Muhammad Sharaf Eldeen

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Le délai est écoulé : Chelsea ferme sa porte à Manchester City

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Le club londonien avait fixé ses conditions

Le délai fixé par Chelsea aux clubs désireux de recruter son joueur argentin, Enzo Fernández, contre 120 millions de livres sterling, a expiré sans qu'aucune offre officielle écrite ne soit parvenue de Manchester City ou d'un autre club, réduisant ainsi les chances de départ du milieu de terrain des Blues cet été.

Le journaliste britannique Ben Jacobs a indiqué ce vendredi soir que ces conditions avaient été communiquées oralement aux représentants de Fernández en mai dernier, afin qu'elles soient présentées aux clubs souhaitant l'engager.

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Manchester City est le principal intéressé par le recrutement de Fernández, d'autant plus que son entraîneur Enzo Maresca souhaite retravailler avec le joueur argentin, qu'il avait déjà dirigé lors de son passage à Chelsea.

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Il reste théoriquement possible que City se manifeste avec une offre après l'expiration du délai, mais Chelsea s'attend désormais à ce que Fernández reste au club pour la saison 2026-2027, selon Ben Jacobs.

Le joueur est sous contrat avec le club londonien jusqu'en 2031. Chelsea l'avait recruté en provenance du club portugais Benfica, en janvier 2023, dans le cadre d'un transfert d'environ 106,8 millions de livres sterling.

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