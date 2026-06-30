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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

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Le défilé des maillots de l’Eredivisie pour la saison 2026/27 par Voetbalzone

FEATURES
ADO La Haye
Ajax
Alkmaar
Cambuur
Excelsior
Twente
Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningue
Heerenveen
NEC Nimégue
Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem
Eredivisie

Les premiers clubs de l'Eredivisie ont déjà entamé leur préparation pour la saison 2026/27. Cela signifie également qu'ils dévoilent progressivement leurs nouveaux maillots. Dans la rubrique « Shirtparade » de VZ, nous passons en revue tous les maillots domicile et extérieur des clubs de l'Eredivisie. Cet article sera mis à jour dès que de nouveaux maillots seront dévoilés.

ADO La Haye

Maillot domicile

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Extérieur

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Troisième maillot

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ (extérieur)

Extérieur

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

À domicile

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Maillot extérieur

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

À domicile

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

FC Utrecht

Extérieur

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord (à domicile)

à domicile

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Troisième maillot

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

à domicile

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

À domicile

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Extérieur

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

À domicile

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Extérieur

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

À domicile

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

NEC

Maillot des 4 jours

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Extérieur

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Extérieur

PSV (uitshirt)PSV

Troisième maillot

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II

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