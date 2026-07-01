Les premiers clubs de l'Eredivisie ont déjà entamé leur préparation pour la saison 2026/27. Cela signifie également qu'ils dévoilent progressivement leurs nouveaux maillots. Dans la rubrique « Shirtparade » de VZ, nous passons en revue tous les maillots domicile et extérieur des clubs de l'Eredivisie. Cet article sera mis à jour dès que de nouveaux maillots seront dévoilés.
ADO La Haye
DomicileADO Den Haag
ExtérieurADO Den Haag
Ajax
Troisième maillotAjax
AZ (extérieur)
ExtérieurAZ
SC Cambuur
À domicileSC Cambuur
Excelsior Rotterdam
À domicileExcelsior
ExtérieurExcelsior
FC Twente
À domicileFC Twente
FC Utrecht
ExtérieurFC Utrecht
Feyenoord (à domicile)
à domicileFeyenoord
Troisième maillotFeyenoord
Fortuna Sittard
à domicileFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
À domicileGo Ahead Eagles
ExtérieurGo Ahead Eagles
FC Groningen
À domicileFC Groningen
ExtérieurFC Groningen
sc Heerenveen
À domicilesc Heerenveen
NEC
Maillot des 4 joursNEC
PEC Zwolle
ExtérieurPEC Zwolle
PSV
Maillot extérieurPSV
Troisième maillotPSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
à domicileWillem II