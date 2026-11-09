Yan Diomande continue de briller dans les dribbles, après être devenu le deuxième joueur le plus efficace dans l'exercice en Liga cette saison, devançant tous les joueurs du Real Madrid, et n'étant surpassé que par Lamine Yamal, la star du Barça.

Le journal espagnol « AS » a écrit : « On place devant Diomande un joueur sur son chemin et il le déborde avec facilité, encore et encore, que ce soit dans l'axe ou par les ailes, en changeant la direction du ballon et en démarrant à grande vitesse. »

Le quotidien a souligné que Diomande impose sa domination dans les dribbles, dépassant tous les joueurs du Real Madrid cette saison, après être devenu le deuxième joueur le plus efficace dans l'exercice en Liga avec 43 dribbles réussis, n'étant surpassé que par Lamine Yamal, qui en compte 57, bien que la moyenne du joueur du Real Madrid soit meilleure, puisqu'il réussit un dribble toutes les 20 minutes, contre un dribble toutes les 23 minutes pour la star du Barça, ce qui attise la lutte entre eux pour le titre de meilleur dribbleur.

Le recrutement de Diomande représente pour José Mourinho l'équivalent d'un gros lot à la loterie, après que le joueur a prouvé au stade de Mestalla qu'il est devenu l'un des actifs à très forte valeur.

En réalité, ses six dribbles lors de ce match constituent le troisième meilleur total de l'Ivoirien cette saison, et il s'agit aussi de ses meilleurs chiffres en dehors du stade Santiago-Bernabéu en Liga.

Mourinho avait déclaré peu après l'arrivée de Diomande dans son effectif : « Il n'est pas facile de trouver un ailier doté de vitesse, de percussion et de la capacité à jouer des deux côtés ; c'est extrêmement difficile. »

Mais le joueur portant le numéro 25 au Real Madrid est désormais une grande source de tracas pour les adversaires grâce à ses capacités de dribble et à son aptitude à éliminer les défenseurs.

Diomande est devenu le joueur du Real Madrid le plus efficace dans les dribbles individuels grâce à ses qualités, et en comptabilisant également la Ligue des champions, il n'est surpassé que par Kylian Mbappé, et avec un écart infime, ce dernier ayant réussi 53 dribbles contre 52 pour l'Ivoirien.

L'écart revêt ici une grande importance, car Mbappé a atteint ce chiffre après avoir disputé 541 minutes de plus sur le terrain que Diomande, et l'Ivoirien continue d'afficher son niveau malgré les interventions violentes qu'il subit de la part des adversaires.

Les derniers matchs en ont offert plusieurs exemples, notamment le piétinement dont il a été victime de la part de João Cancelo lors du Clasico, le coup appuyé reçu de Mantilla au stade d'El Sardinero, pour lequel le Real Madrid a réclamé un penalty, ainsi que l'intervention violente de Guido Rodríguez lors du match de samedi dernier à Valence.

La vitesse, la technique et la capacité à encaisser les duels figurent parmi les atouts qui suscitent l'admiration du vestiaire du Real Madrid pour les qualités de Diomande.

La qualité de ses frappes a également attiré l'attention de ses coéquipiers, en premier lieu Jude Bellingham, qui l'a félicité après son superbe but à Santander en déclarant : « Je ne savais pas qu'il frappait de cette façon. C'est un joueur exceptionnel. » Et Bellingham n'a pas été le seul à exprimer son admiration pour ses capacités, l'alchimie entre Diomande et Mbappé paraissant très évidente.

Vinicius dans une position difficile

Les buts de Diomande et ses prestations remarquables, qui atteignent parfois un niveau exceptionnel, se succèdent, au milieu d'éloges internes et externes, au moment où le niveau de Vinicius Junior décline, ce qui reflète l'écart grandissant entre les trajectoires des deux joueurs.

Et même si cela peut sembler symbolique, ce n'est pas sans signification, l'Ivoirien ayant déjà dépassé Vinicius au nombre de minutes de jeu cette saison, avec 892 minutes contre 882 minutes pour la star brésilienne.

Diomande a par ailleurs disputé le même nombre de matchs comme ailier droit et comme ailier gauche, soit 8 matchs à chaque poste, mais les chiffres révèlent un écart net dans son rendement offensif : il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive lorsqu'il a joué sur le côté gauche occupé par Vinicius, contre un but et une passe décisive sur le côté droit.

La trêve internationale reporte le règlement du débat sur l'identité du joueur qui occupera le flanc gauche, entre Vinicius, dont la suspension a pris fin, et Diomande, le débat devant resurgir avec la réception du Celta Vigo au stade Santiago-Bernabéu.

Pour l'heure, Mourinho ne donne aucune garantie à quiconque concernant son poste, lui qui a déclaré : « Lorsque Vini retrouvera son niveau habituel et sera disponible, je gérerai la situation comme je le jugerai opportun. »