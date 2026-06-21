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Tunisia(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le défenseur tunisien, en larmes après la défaite 4-0 face au Japon, déclare : « Nous sommes allés à la Coupe du monde avec une équipe qui n’était pas prête. »

Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon
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Tunisie vs Pays-Bas
Pays-Bas
A. Abdi
H. Renard
S. Lamouchi
Tunisie
Japon
Mexique
Pays-Bas
É.-U.
France

Il a critiqué les modifications apportées à la sélection des « Aigles de Carthage » à la veille de la Coupe du monde.

Le défenseur de l’équipe nationale tunisienne et du club français de Nice, Ali Abdi, n’a pu contenir ses larmes après la lourde défaite des « Aigles de Carthage » les « Aigles de Carthage » face au Japon (4-0), ce dimanche matin à Monterrey (Mexique), dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Il a adressé des critiques acerbes à la Fédération tunisienne de football et aux choix techniques qui ont précédé le tournoi.

Les Tunisiens avaient déjà entamé leur campagne par un revers retentissant contre la Suède (5-1), puis la Fédération tunisienne a limogé l’entraîneur français Sabri Lamouchi pour nommer son compatriote Hervé Renard, dans l’espoir de provoquer un sursaut. En vain : les Aigles de Carthage ont de nouveau été dominés par le Japon.

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Après la rencontre, Al-Abdi, très affecté, a confié à beIN Sports : « Je demande pardon aux supporters, ce qui nous arrive est incompréhensible. » Il a également présenté ses excuses à l’entraîneur Hervé Renard après ce résultat cruel.

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Pays-Bas
PAB

Interrogé sur les raisons de cet échec, le joueur a exprimé son mécontentement face à la gestion récente de la sélection, déclarant : « Je présente mes excuses aux supporters tunisiens, et non à ceux qui s’amusent à répandre des rumeurs à tout va… Cela ne sert pas les intérêts du pays. »

« Nous sommes arrivés à la Coupe du monde avec un nouvel entraîneur et des joueurs qui n’avaient jamais évolué ensemble, tandis que le Japon a conservé le même groupe que celui de 2022. »

« Nous n’avons pas eu le temps de travailler ; à chaque fois, on remet tout à zéro au lieu de corriger les erreurs. On arrive à la Coupe du monde avec des joueurs qui n’ont jamais évolué ensemble. Or, bâtir une équipe compétitive exige du temps et de la stabilité », a-t-il conclu.

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