Le défenseur international égyptien Ahmed Hegazi a officiellement annoncé, samedi, sa retraite du football à l'âge de 35 ans, au terme d'une riche carrière qui s'est étalée sur plus d'une décennie et demie sur les terrains nationaux et internationaux, alors que les regards se tournent vers son éventuelle intégration au staff dirigeant du club saoudien de NEOM.

Hegazi a écrit sur son compte officiel Facebook : « Aujourd'hui, j'annonce ma retraite du football en tant que joueur, mais pas la retraite de ma passion et de mon amour pour ce sport. Merci au football pour chaque instant, chaque défi, chaque leçon et chaque souvenir que tu as créé avec moi. Mon voyage sur le terrain est terminé, mais mon voyage avec le football se poursuit avec la même passion, la même ambition et la même détermination. »

Le club de NEOM avait officiellement annoncé, en mai dernier, la fin de sa relation contractuelle avec Hegazi, au terme d'une aventure de deux saisons sous le maillot de l'équipe ciel, lui qui avait rejoint les rangs du club à l'été 2024 en provenance d'Al Ittihad, pour devenir l'un des éléments les plus en vue de la formation lors de son parcours vers la montée en Roshn Saudi League.

Des rapports de presse ont fait état d'une forte tendance de la direction du club à faire appel à l'expérience du défenseur chevronné au sein de l'organigramme administratif et technique de l'équipe, dans une démarche visant à tirer profit de sa longue carrière et de son influence de leader dans le vestiaire.

Une carrière bien remplie

Hegazi a mené une riche carrière de footballeur qui l'a vu porter les couleurs d'Al Ahly et d'Ismaily en Égypte, de la Fiorentina et de Pérouse en Italie, de West Bromwich en Angleterre, en plus d'Al Ittihad Djeddah et de NEOM en Arabie saoudite, où il a laissé une empreinte manifeste par son expérience défensive et son leadership sur le terrain, qui ont fait de lui l'un des défenseurs égyptiens les plus en vue de sa génération.