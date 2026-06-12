Le défenseur français est convaincu : Mbappé est prêt à faire taire les critiques

Lucas Hernández, défenseur du Paris Saint-Germain, a ouvert la tournée médiatique de l'équipe de France aux États-Unis avec son habituel aplomb. Premier Bleu à s'exprimer lors d'une conférence de presse officielle, il a géré la pression précoce et défendu avec vigueur le capitaine Kylian Mbappé.

Interrogé sur le statut de favori des Bleus, évoqué dès mars dernier, le défenseur a répondu dans un sourire : « Vous me mettez déjà sous pression dès le départ ? (rires) Nous avons effectivement une grande équipe, mais nous ne sommes pas les seuls en lice dans cette compétition. Nous nous préparons sérieusement pour le premier match contre le Sénégal, qui s'annonce difficile et délicat, et nous avons encore quelques jours pour peaufiner notre préparation. »

Interrogé sur la chaleur et l’humidité régnant aux États-Unis, le défenseur a exposé la stratégie des Bleus : « Le climat ici est très différent de celui de l’Europe et de la France, notamment en termes de température et d’humidité, mais nous sommes prêts. Plusieurs d’entre nous ont disputé la Coupe du monde des clubs ici l’été dernier, nous savons donc exactement à quoi nous attendre. L’essentiel est de s’hydrater en continu et de profiter des temps de repos pour boire et se rafraîchir, afin de offrir le meilleur spectacle footballistique possible. »

Interrogé sur la complicité entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, il a répondu avec une pointe d’affection : « Ce sont deux joueurs et deux amis qui s’entendent à merveille et se comprennent parfaitement ; ils sont tout le temps ensemble, ils plaisantent sans arrêt et s’assoient côte à côte à table. Je les apprécie beaucoup : quand Ousmane et moi sommes arrivés au Paris Saint-Germain, nous avons lié des liens forts avec Kylian, et même après son départ, nous restons en contact toutes les deux semaines ; je peux vous assurer qu’ils sont très proches en dehors du terrain.

Interrogé sur la critique parfois sévère dont fait l’objet Kylian Mbappé, il a défendu avec vigueur son coéquipier : « Vous le connaissez tous, c’est un joueur à part, exceptionnel. À son niveau, les projecteurs sont deux fois plus brillants et chacun scrute la moindre de ses actions, même en dehors du terrain. Je vous assure qu’il est à 100 % motivé et impatient de débuter la Coupe du monde ; je n’étais pas avec lui pendant la première phase de préparation, mais on m’a dit qu’il s’était parfaitement préparé et qu’il allait réussir à faire taire toutes les critiques dont il a fait l’objet cette saison. »