Le défenseur espagnol Mario Gila a expliqué ce que cela signifie d’avoir comme coéquipier une légende comme Luka Modric

Mario Gila a du mal à y croire : son idole Modric est désormais son coéquipier. Le défenseur espagnol s'est exprimé ainsi sur le site de l'UEFA : « C'est surprenant de penser qu'aujourd'hui, je suis le coéquipier d'une figure aussi importante. Avec le temps, tu te rends compte que tu es en train de réaliser tes rêves, en jouant aux côtés de personnes que tu as connues quand tu étais enfant. C'est un honneur de jouer avec lui, d'apprendre de lui et de lui parler.

C'est une personne incroyablement humble et je pense qu'il peut beaucoup m'aider, personnellement comme pour l'équipe. Après une carrière comme la sienne, il continue à courir pour chaque ballon et à tout donner sur chaque action. C'est une mentalité très positive, et c'est celle qu'il faut pour atteindre les grands objectifs qu'il a atteints. Tu peux gagner ou perdre, mais l'intention de tout donner doit toujours être là. »