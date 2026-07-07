Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
egypt Getty Images

Traduit par

Le défenseur égyptien affirme : « Nous disputons un match historique… et nous ferons la fierté de notre pays. »

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
K. Hafez
Argentine
Égypte
É.-U.

L'enthousiasme est au rendez-vous

Karim Hafez, arrière gauche de l’équipe nationale égyptienne, a affirmé que la rencontre contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 constituait un moment historique pour les « Pharaons », soulignant que tous les joueurs aborderaient ce match avec une grande détermination afin de faire le bonheur des supporters égyptiens.

Dans un entretien accordé à la chaîne « beIN Sports » juste avant le coup d’envoi, il a affirmé : « C’est un match historique pour nous, et nous donnerons tout pour rendre notre pays fier. »

Il a ajouté : « Nous savons exactement ce que nous devons montrer lors de cette Coupe du monde, et nous allons savourer l’instant tout en donnant 100 % sur le terrain. »

Le défenseur a également rapporté le dernier mot du sélectionneur Hossam Hassan : « Il nous soutient toujours et nous donne confiance ; il nous a demandé de profiter de ce moment. »

Il a conclu en réaffirmant l’ambition des Pharaons de poursuivre leur parcours : « Nous espérons remporter la victoire. »

Karim Hafez est aligné d’entrée pour la deuxième rencontre consécutive, après avoir déjà pris part au succès aux tirs au but (4-2) face à l’Australie en seizièmes de finale, suite à un match nul 1-1 après prolongation.

De son côté, l’Argentine a validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 3-2 face au Cap-Vert après prolongation, et défiera les Pharaons dans l’un des affiches les plus attendues de ce tour.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google