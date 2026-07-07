Karim Hafez, arrière gauche de l’équipe nationale égyptienne, a affirmé que la rencontre contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 constituait un moment historique pour les « Pharaons », soulignant que tous les joueurs aborderaient ce match avec une grande détermination afin de faire le bonheur des supporters égyptiens.

Dans un entretien accordé à la chaîne « beIN Sports » juste avant le coup d’envoi, il a affirmé : « C’est un match historique pour nous, et nous donnerons tout pour rendre notre pays fier. »

Il a ajouté : « Nous savons exactement ce que nous devons montrer lors de cette Coupe du monde, et nous allons savourer l’instant tout en donnant 100 % sur le terrain. »

Le défenseur a également rapporté le dernier mot du sélectionneur Hossam Hassan : « Il nous soutient toujours et nous donne confiance ; il nous a demandé de profiter de ce moment. »

Il a conclu en réaffirmant l’ambition des Pharaons de poursuivre leur parcours : « Nous espérons remporter la victoire. »

Karim Hafez est aligné d’entrée pour la deuxième rencontre consécutive, après avoir déjà pris part au succès aux tirs au but (4-2) face à l’Australie en seizièmes de finale, suite à un match nul 1-1 après prolongation.

De son côté, l’Argentine a validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 3-2 face au Cap-Vert après prolongation, et défiera les Pharaons dans l’un des affiches les plus attendues de ce tour.