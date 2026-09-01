Sergiño Dest va bien terminer la saison au PSV. C’est ce qu’annonce le suiveur du club Rik Elfrink du Eindhovens Dagblad sur X. Fulham voulait encore faire affaire mardi et formuler une offre sérieuse, mais un transfert n’est pas d’actualité.

Les clubs néerlandais peuvent boucler des transferts jusqu’à mercredi à 23 h 59. Après cela, le marché des transferts fermera pour quelques mois. Il est donc désormais clair que Dest ne quittera plus le PSV dans la dernière ligne droite du mercato. Une aventure à Fulham ne l’intéresse pas.

Il n’y a pas si longtemps, il est apparu que Dest pouvait être recruté au PSV pour 23 millions d’euros. Les clubs intéressés n’auraient même pas besoin de négocier avec la direction à Eindhoven.

Dest lui-même n’est au courant de rien, comme cela est récemment apparu lors d’un entretien avec ESPN. « Une clause qui courrait jusqu’au week-end ? Je n’ai rien vu passer à ce sujet », a souligné le latéral.

« Je ne m’en occupe pas. Donc je n’ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus », a ajouté Dest, qui indiquait encore la saison dernière qu’il avait l’ambition de rejouer un jour dans un grand championnat européen.

« Au niveau du club, tout doit correspondre quand on part. C’est normal pour tout le monde. À l’heure actuelle, je suis à ma place ici au PSV. Si je franchis un cap, je fais toujours un choix mûrement réfléchi », explique le défenseur, refusant de troquer le PSV contre un autre club à la légère.

Dest est lié au PSV par un contrat jusqu’à la mi-2028. Transfermarkt l’estime à dix-huit millions d’euros, mais il semble que le PSV demandera un montant plus élevé pour l’international américain.