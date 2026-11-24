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Le défenseur central de Sabah Rahman Dashdamirov a adressé un message clair à ses coéquipiers avant le match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mercredi. Même privé du jeune prodige Lamine Yamal, le club catalan reste tout aussi dangereux grâce à sa force collective, insiste l'international azerbaïdjanais.

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Le collectif avant les individualités

Alors que le FC Barcelone se prépare à se rendre à Bakou, l'attention se porte naturellement sur l'absence de Yamal . Le jeune attaquant espagnol, qui a disputé plus de minutes que tout autre joueur du Barça cette saison, avec 1 441 minutes au compteur, ne jouera pas en Azerbaïdjan en raison d'une gêne physique persistante. Dashdamirov estime toutefois que se focaliser sur l'absence d'une seule star serait une erreur fatale pour l'équipe locale, qui espère créer la surprise sur la scène européenne.

« Nous n'analysons pas Barcelone comme un groupe de footballeurs pris individuellement, mais comme une équipe dans son ensemble. Notre préparation repose précisément sur cela : la force de Barcelone réside dans son collectif », a expliqué le défenseur central de 27 ans, cité par Mundo Deportivo. Il a souligné que le club catalan est bâti de telle sorte que l'absence d'un seul talent ne le pénalise pas, rappelant que « les grandes équipes ne dépendent pas de joueurs en particulier » et que « Barcelone, en tant qu'équipe, est composé de stars ».

Une soirée historique en Azerbaïdjan

Pour Sabah, un club fondé il y a seulement neuf ans, accueillir un quintuple champion d'Europe témoigne d'une ascension fulgurante. Dashdamirov a reconnu qu'affronter un adversaire aussi prestigieux était un « rêve » pour les joueurs concernés. Alors que le stade olympique de Bakou devrait accueillir un public proche de sa capacité de 70 000 places, l'ambiance promet d'être électrique. Ce sera un défi particulier pour l'équipe locale, qui cherchera à améliorer son bilan actuel de trois points en quatre matches.

« Jouer contre un grand club devant des tribunes pleines, c'est une responsabilité supplémentaire. Mais toutes ces émotions s'effacent au coup d'envoi. À partir de ce moment-là, on se concentre uniquement sur le match », a ajouté Dashdamirov.

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Dashdamirov vise un grand résultat à Bakou

L'international azerbaïdjanais a fait remarquer que l'accession rapide du club à la Ligue des champions témoigne du « grand travail » accompli en coulisses en peu de temps. Il estime que le simple fait d'accueillir ces géants européens concrétise une partie du projet stratégique du club, mais garde des ambitions quant au résultat final . Dashdamirov a indiqué que si les supporters locaux quittent le stade satisfaits des efforts et de la prestation de l'équipe mercredi, celle-ci aura atteint son principal objectif de la soirée.

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« Affronter de si grandes équipes européennes à Bakou signifie déjà que nous avons atteint notre objectif. Mais bien sûr, mercredi, nous entrerons aussi sur le terrain pour obtenir le meilleur résultat possible. Si nos supporters quittent le stade heureux, cela voudra dire pour nous que nous avons rempli notre objectif », a-t-il déclaré.

Sabah face au défi ultime

Sabah devra être à son meilleur niveau pour contenir une équipe du FC Barcelone qui a déjà signé des victoires écrasantes contre Feyenoord, Aston Villa et Galatasaray. Avec une seule défaite dans la compétition jusqu'ici, un revers 4-2 face au Paris Saint-Germain, les visiteurs sont largement favoris pour ramener les trois points en Espagne. À l'inverse, Sabah n'a récolté que trois points sur douze possibles, notamment lors de son match contre le Slavia Prague. Dashdamirov et les supporters locaux veulent montrer qu'ils ont leur place à ce niveau d'élite en mettant en difficulté l'une des équipes les plus spectaculaires du football mondial.