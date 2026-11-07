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Le latéral de Liverpool Jeremie Frimpong a été proposé à Al-Hilal, poids lourd du championnat saoudien, alors qu’il envisage un départ surprise du Merseyside après seulement 18 mois. Recruté au Bayer Leverkusen pour 40 millions d’euros à l’été 2025, l’international néerlandais de 25 ans est ouvert à l’idée d’entamer un nouveau chapitre au Moyen-Orient.

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Un défenseur néerlandais proposé à des géants saoudiens

Selon winwin, des intermédiaires ont proposé Frimpong à Al-Hilal comme cible de recrutement. Le défenseur est prêt à quitter l’Angleterre moins de deux ans après le début de son contrat de longue durée. Recruté pour succéder à Trent Alexander-Arnold après le départ du joueur formé au club pour le Real Madrid, le Néerlandais peine à retrouver son meilleur niveau à Anfield. Un transfert en Saudi Pro League apparaît donc comme une réelle possibilité.

Des blessures à répétition perturbent son passage à Liverpool

Frimpong est arrivé en Angleterre avec de solides références après avoir inscrit 23 buts en 133 matches de Bundesliga avec Leverkusen. Il y a contribué au doublé championnat, remporté sans défaite, et Coupe d’Allemagne en 2023-24, ainsi qu’à la victoire en Supercoupe d’Allemagne en 2024. Sa première saison à Liverpool ne lui a toutefois valu que 35 apparitions toutes compétitions confondues, dont 21 en championnat sans inscrire le moindre but en Premier League.

Ses deux seuls buts lors de cette première saison ont été marqués pour ses débuts officiels contre Crystal Palace lors du Community Shield, puis en FA Cup. Des pépins physiques ont régulièrement perturbé son rythme. Le plus récent est une nouvelle blessure musculaire subie quelques instants après son entrée en jeu à la mi-temps lors d’une victoire 2-1 contre Brentford, le 17 octobre.

Ses absences en sélection aggravent ses difficultés en club

Ces difficultés persistantes en club et sur le plan physique lui ont également coûté sa place en sélection des Pays-Bas, avec laquelle il compte 15 sélections et un but. L’ancien sélectionneur Ronald Koeman ne l’a pas retenu pour la Coupe du monde 2026 en raison d’inquiétudes concernant ses performances.

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Son absence de la sélection néerlandaise s’est prolongée sous l’actuel sélectionneur Xavi, qui n’a pas retenu le latéral droit, blessé, pour la fenêtre internationale de novembre. Alors que Frimpong poursuit ses soins à Liverpool, ses compatriotes se rendront en Grèce le 14 novembre, puis à l’Olympiastadion de Berlin pour affronter l’Allemagne, leur rivale, trois jours plus tard.

Liverpool attendu à Londres pour son prochain match

Toujours indisponible en raison de la blessure musculaire subie contre Brentford le mois dernier, Frimpong manquera de nouveau à l’appel lorsque le Liverpool d’Andoni Iraola se déplacera chez Crystal Palace ce dimanche, pour la 10e journée de Premier League. Après ce déplacement dans le sud de Londres, le championnat marquera une pause pour la dernière trêve internationale de l’année civile. Cette quinzaine permettra au Néerlandais de poursuivre sa convalescence tout en réfléchissant à un éventuel transfert en Arabie saoudite en janvier.