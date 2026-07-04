Dies Janse se dit satisfait de son retour sous le maillot de l’Ajax. Samedi, lors de la défaite en match amical contre le Panathinaïkos (1-3), le défenseur de vingt ans a disputé ses premières minutes depuis son prêt au FC Groningen et s’est exprimé avec confiance au sujet du nouveau staff technique emmené par Míchel.

Le défenseur de 20 ans a reconnu que cette première sortie servait avant tout à retrouver le rythme et à retrouver une condition physique optimale. « Lors du premier match de préparation, il faut toujours chercher à se remettre en condition physique. Aujourd’hui, nous avons dû enchaîner quelques sprints », a-t-il déclaré aux chaînes du club ajacide.

Bien que l’Ajax se soit incliné 1-3, Janse a relevé plusieurs points positifs. Selon le défenseur, l’équipe tente de mettre immédiatement en pratique les principes de jeu travaillés à l’entraînement. « On essaie d’appliquer immédiatement les schémas et les choses qu’on a apprises. Ça se passe avec des hauts et des bas. Perdre 1-3, c’est toujours désagréable, mais on retient les aspects positifs. On va travailler sur les points sur lesquels on souhaite s’appuyer pour progresser. »

Après une saison en prêt au FC Groningen, son retour à Amsterdam lui semble encore un peu irréel. « C’est assez bizarre. C’est un monde à part : on part d’un coup, on se croise par hasard trois fois, et maintenant on est de retour. »

Il savoure également les retrouvailles avec ses partenaires sur les terrains d’entraînement : « Ça fait du bien de revoir tous ces gars et de se remettre au travail avec une énergie positive. »

Il estime que cette année de prêt a été très enrichissante : non seulement il a beaucoup joué avec le FC Groningen, mais il a aussi, dit-il, progressé en dehors du terrain. « C’est la première fois qu’on vit vraiment seul et qu’on doit se créer un nouveau réseau. On mûrit tout simplement plus vite. Ça s’est passé très vite en un an. »

Concernant le travail avec Míchel et son staff, le jeune défenseur se dit impressionné par la vision du nouvel entraîneur, tout en reconnaissant que la communication nécessite encore un léger ajustement. « Ils ont des idées un peu farfelues sur le jeu. Comme vous le savez : l’anglais, c’est un petit problème, et la transmission du message aussi, mais l’idée est là. Ça va s’arranger. Les entraînements sont intensifs. Physiquement, le rythme est soutenu, et c’est une bonne chose. »

Pour la nouvelle saison, il s’est fixé des objectifs personnels clairs : améliorer son agilité et sa défense avancée. « J’ai eu deux moments pendant le match où je me suis dit : là, j’aurais pu couvrir vers l’avant. Je ne l’ai peut-être pas fait, et ce sont des moments qu’il faut saisir. C’est comme ça qu’on peut devenir un défenseur encore plus complet. »