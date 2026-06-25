Le défenseur de l’Ajax Anton Gaaei pourrait quitter Amsterdam, la Serie A s’intéressant de près à son profil

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, Anton Gaaei pourrait quitter l’Ajax cet été pour rejoindre la Serie A. Le latéral droit suscite l’intérêt concret de Sassuolo.

L’intérêt du club émilien n’est pas nouveau : il s’était déjà manifesté lors du dernier mercato estival, sans que le transfert se concrétise.

Cette fois, le scénario pourrait être différent. Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2028, le latéral droit, arrivé en 2023, a surmonté un début de parcours chaotique pour s’imposer comme un élément apprécié.

Reste à savoir s’il convaincra l’entraîneur Míchel, fraîchement arrivé aux commandes de l’équipe ajacide.

Selon Di Marzio, le club neroverde « fait tout pour le recruter ». Transfermarkt évalue le joueur à cinq millions d’euros.

Le montant que Sassuolo est prêt à investir pour racheter son contrat n’a pas encore été dévoilé. International danois malgré une seule sélection, Gaaei a disputé 111 matchs avec l’Ajax, inscrivant 7 buts et délivrant 13 passes décisives.

L’Ajax entame vendredi sa préparation pour la saison à venir, avec la première séance dirigée par Míchel.