Le défenseur de Feyenoord Read réagit à l’intérêt de Nottingham Forest et de l’AS Roma

Givairo Read est courtisé par Nottingham Forest et l’AS Roma. Le latéral droit de Feyenoord reste calme malgré tout l’intérêt qu’il suscite et laisse les choses venir, comme l’a souligné le défenseur auprès de Voetbal International.

« Bien sûr, je trouve ça assez excitant », reconnaît Read, alors que Feyenoord prépare la nouvelle saison. « Mais je ne peux pas voir dans le futur. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Plus encore, je pense même que je ne sais pas tout ce qui se passe actuellement, et c’est volontaire. »

Le défenseur de couloir poursuit : « Mes agents me tiennent à l’écart de beaucoup de choses, afin que je puisse garder la tête au football et me concentrer pleinement sur le fait d’atteindre ma meilleure forme physique et de monter en puissance pour la nouvelle saison. »

Read se dit en tout cas prêt à franchir un cap, s’il a un bon feeling avec un club. « C’est impossible à expliquer, c’est un sentiment. Je le sens. Ce n’est pas que je me dis : je dois partir maintenant, parce que j’ai fait le tour ici. Certainement pas. J’ai encore énormément à apprendre et je n’ai que 20 ans. Mais ce que je dis, c’est que si l’opportunité d’un transfert se présente, je veux bien y réfléchir. On ne sait jamais combien d’occasions on reçoit dans la vie. »

Si un transfert cet été ne se concrétise pas, ce ne sera pas non plus un drame total pour Read. « Imaginons que cela ne débouche pas sur un départ, alors je resterai et je voudrai simplement jouer le titre. Ensuite, la prochaine étape, c’est l’équipe des Pays-Bas. Enfin, j’espère. »

Read se sent en tout cas à sa place à Feyenoord. Le latéral droit est surtout heureux de la présence de Sipke Hulshoff, l’adjoint de l’entraîneur principal Giovanni van Bronckhorst.

« Avec Sipke, le lien est resté exactement le même qu’avant. Il m’a beaucoup aidé quand j’étais jeune joueur au FC Volendam et à Feyenoord. C’est donc beau qu’il soit de retour maintenant », conclut Read.