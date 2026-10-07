Une journée mémorable pour Matthew Sweeb. Le défenseur de seulement 15 ans a signé ce mercredi son premier contrat professionnel avec le FC Utrecht.

Sweeb évolue actuellement avec les moins de 16 ans du FC Utrecht, où il a suffisamment impressionné la direction du club pour décrocher un contrat.

Avec la signature de ce contrat, l’adolescent est désormais lié jusqu’à mi-2029 au Stadion Galgenwaard. Le manager technique Jeffrey Kooistra se réjouit de la signature de Sweeb, arrivé précédemment en provenance de l’AS’80.

« Matthew est un défenseur polyvalent qui peut encore se développer à l’avenir jusqu’à devenir milieu de terrain. C’est un joueur intelligent avec d’excellentes dispositions physiques. »

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« Nous voyons beaucoup de potentiel en Matthew et nous nous réjouissons de l’accompagner davantage dans son développement au cours des prochaines années », a déclaré Kooistra.

L’équipe première du FC Utrecht, dont Sweeb ne fera vraisemblablement pas partie dans l’immédiat, se prépare à la reprise de l’Eredivisie. Dimanche après-midi (12 h 15), Willem II se déplacera au Stadion Galgenwaard.

L’équipe de l’entraîneur Anthony Correia a connu un début de saison dramatique. En sept matches, Utrecht ne s’est imposé qu’une seule fois, contre l’Excelsior (1-2), et pointe à la quinzième place de l’Eredivisie.



