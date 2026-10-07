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FC UtrechtImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le défenseur de 15 ans Matthew Sweeb signe un contrat de trois ans avec un club d’Eredivisie

Utrecht

Une journée mémorable pour Matthew Sweeb. Le défenseur de seulement 15 ans a signé ce mercredi son premier contrat professionnel avec le FC Utrecht.

Sweeb évolue actuellement avec les moins de 16 ans du FC Utrecht, où il a suffisamment impressionné la direction du club pour décrocher un contrat.

Avec la signature de ce contrat, l’adolescent est désormais lié jusqu’à mi-2029 au Stadion Galgenwaard. Le manager technique Jeffrey Kooistra se réjouit de la signature de Sweeb, arrivé précédemment en provenance de l’AS’80.

« Matthew est un défenseur polyvalent qui peut encore se développer à l’avenir jusqu’à devenir milieu de terrain. C’est un joueur intelligent avec d’excellentes dispositions physiques. »

« Nous voyons beaucoup de potentiel en Matthew et nous nous réjouissons de l’accompagner davantage dans son développement au cours des prochaines années », a déclaré Kooistra.

L’équipe première du FC Utrecht, dont Sweeb ne fera vraisemblablement pas partie dans l’immédiat, se prépare à la reprise de l’Eredivisie. Dimanche après-midi (12 h 15), Willem II se déplacera au Stadion Galgenwaard.

L’équipe de l’entraîneur Anthony Correia a connu un début de saison dramatique. En sept matches, Utrecht ne s’est imposé qu’une seule fois, contre l’Excelsior (1-2), et pointe à la quinzième place de l’Eredivisie.


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