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Le défenseur de Lens Ismaelo Ganiou suscite l’intérêt de Tottenham Hotspur, Newcastle United, de BlueCo, propriétaire de Chelsea, et du groupe propriétaire de Manchester City depuis son éclosion en Ligue 1. Ce jeune joueur très prometteur est comparé à Raphael Varane, lui aussi formé à Bollaert-Delelis, tandis que des poids lourds européens suivent sa progression.

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Les clubs anglais suivent un espoir français

Selon TEAMtalk, les deux clubs de Premier League Fulham et Brentford ont rejoint Tottenham et Newcastle pour observer Ganiou tout au long de l’année 2026, après ses débuts remarqués dans le football français. Parallèlement, BlueCo et City Football Group, deux groupes propriétaires de plusieurs clubs, suivent aussi de près la progression du défenseur central. Les dirigeants de son club actuel espèrent que ce joueur formé au club pourra marcher sur les traces de Varane, ancien joueur de la France et du Real Madrid.

Des clubs européens suivent le joueur formé au club

Le média indique que les concurrents français que sont le Paris Saint-Germain, Marseille et Monaco connaissent tous le potentiel grandissant du défenseur et suivent de près ses prestations en première division depuis quelques mois. L’intérêt s’étend également au reste de l’Europe : les clubs de Bundesliga Borussia Dortmund et RB Leipzig suivent son évolution, tout comme l’Atalanta et Côme, en Serie A italienne.

À l’image de Varane, largement considéré comme le meilleur joueur jamais formé par le club du nord de la France, le jeune joueur convoité allie une vitesse impressionnante pour revenir défendre, de l’élégance balle au pied et une grande solidité physique. Ces qualités lui ont rapidement permis de s’imposer parmi les jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs de Ligue 1, après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes dans le nord de la France.

Un parcours atypique avant un nouveau contrat

Le média précise toutefois que son accès à l’équipe première a été loin d’être simple, en raison de restrictions administratives complexes concernant l’enregistrement des prêts. Après un passage à Annecy pour poursuivre sa formation loin de son club de cœur, il a dû être officiellement transféré à Padoue, club italien également détenu par Joseph Oughourlian, dirigeant de Lens, avant de rejoindre une autre équipe pour gagner de l’expérience.

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À son retour dans son club d’origine, Ganiou a fait ses débuts en équipe première la saison dernière et a immédiatement fait forte impression auprès du staff technique. Sa progression rapide a ensuite convaincu les dirigeants du club de lui faire signer un nouveau contrat de quatre ans durant l’été, signe de leur confiance en ses capacités.

Un changement de sélection qui renforce sa réputation

Né à Lille, Ganiou a d’abord représenté le Burkina Faso lors d’un match amical contre le Zimbabwe en 2025, grâce aux origines de ses parents, avant de choisir l’équipe de France Espoirs en mars. Selon des sources proches du dossier, ses performances ont été si convaincantes que le sélectionneur de l’équipe de France senior Zinedine Zidane l’a déjà envisagé comme une option possible. Avec ce contrat de longue durée, Lens reste en position de force à l’approche des prochains marchés des transferts.