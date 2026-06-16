La Fédération brésilienne de football a désigné le latéral gauche Douglas Santos pour lancer la série de conférences de presse de la Seleção cette semaine, en amont de la prochaine phase de la Coupe du monde.

Les joueurs de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti ont intensifié leurs préparatifs en vue du match contre la sélection haïtienne, prévu samedi prochain à l’aube à Philadelphie, dans l’espoir de remporter leur première victoire après avoir concédé le match nul (1-1) face au Maroc lors de la première journée.

Titulaire lors du dernier match, le latéral gauche a salué les qualités de l’équipe haïtienne tout en admettant que les Samba devront nettement élever leur niveau de jeu pour s’imposer.

Le porteur du maillot numéro 16 a déclaré : « Lors de son match d’ouverture, la sélection haïtienne a montré qu’elle était très forte physiquement ; elle a livré un excellent match face à l’Écosse, et nous devrons donc jouer à un niveau bien supérieur à celui que nous avons affiché contre le Maroc. »

Interrogé sur les stars brésiliennes, il a salué la performance de Vinícius Júnior, auteur du but et des actions les plus menaçantes face au Maroc depuis le flanc gauche, soulignant que cette liberté offensive nécessitait un soutien défensif solide de sa part.

Interrogé sur ce duo, le latéral a confié : « Viní est notre bouée de sauvetage ; nous avons beaucoup échangé sur le côté gauche pour qu’il dispose d’une totale liberté d’expression, et cela s’est clairement vu face au Maroc. J’espère toujours assumer au mieux mon rôle en couverture défensive afin qu’il puisse se consacrer entièrement à faire la différence devant le but. »

Alors que la Seleção cherche à décrocher enfin sa première victoire pour calmer les esprits, toute la délégation attend avec impatience le retour de la star Neymar da Silva ; l’attaquant, qui n’a pas encore touché le ballon depuis son arrivée en sélection le 27 mai, suit un protocole de rééducation individualisé afin de ne pas aggraver sa blessure au mollet.

Santos, qui a partagé avec lui la conquête historique de la médaille d’or olympique en 2016, espère voir le capitaine retrouver le terrain au plus vite et conclut en affirmant : « Tous nos espoirs et toutes nos prières vont vers son rétablissement à 100 %. Si Neymar est au meilleur de sa forme, il nous sera d’une aide précieuse ; c’est un modèle pour moi et pour tous les joueurs ici. Nous l’avons vu entrer dans l’histoire avec ses clubs et en sélection nationale, et nous espérons qu’il sera prêt le plus vite possible. »