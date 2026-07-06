Le défenseur acharné frappe à la porte du FC Barcelone… tandis que l’Atlético guette

Le FC Barcelone surveille de près la situation du défenseur argentin Coty Romero, 28 ans, actuellement sous contrat avec Tottenham Hotspur. Selon plusieurs sources, le club londonien envisagerait de le céder cet été, ce qui pourrait déclencher une concurrence avec l’Atlético de Madrid.

Selon les journalistes italiens spécialisés dans le mercato Gianluigi Longari et Fabrizio Romano, Tottenham souhaite se séparer du défenseur argentin, lequel aurait exprimé son souhait de rejoindre un club de Liga pour la prochaine étape de sa carrière..

Sous contrat avec les « Spurs » jusqu’en 2029, le défenseur est l’un des joueurs les plus en vue du football européen ces dernières années, ce qui en fait une cible idéale pour des clubs espagnols désireux de renforcer leur arrière-garde.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, deux conditions sont nécessaires pour que le transfert se réalise : d’une part, que le club anglais accepte de laisser partir un joueur sous contrat jusqu’en 2029, et d’autre part, que le joueur lui-même souhaite évoluer en Liga.

Concernant le premier point, la situation à Londres indique que le départ de l’Argentin reste envisageable : ses relations avec la direction des Spurs sont tendues, et l’absence de qualification européenne pour la saison prochaine diminue l’attrait de son maintien.

Par ailleurs, l’Argentin, comme plusieurs autres éléments du groupe, est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du vestiaire, ce qui rend toute négociation délicate pour le club londonien, tant sur le plan sportif que financier.

Quant au deuxième point, tout indique que le joueur estime avoir fait le tour de la question en Angleterre et privilégie désormais un départ vers la Liga, ce qui profite à Barcelone et à l’Atlético de Madrid.

Ses qualités répondent parfaitement aux attentes des deux clubs espagnols : un défenseur central de haut niveau, expérimenté dans les compétitions de premier plan, doté de réelles aptitudes de leader sur et en dehors du terrain, ainsi que d’un esprit défensif que peu de joueurs à son poste possèdent actuellement sur le marché.

Reste à régler la question financière : la situation économique délicate de Barcelone pourrait profiter à l’Atlético dans les négociations.