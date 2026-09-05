L’Ajax s’est incliné 1-3 samedi soir face au champion en titre, le PSV, lors du premier choc de la saison d’Eredivisie. Chez les Amstellodamois, Viktor Tsygankov a notamment fait ses débuts, laissant une mauvaise impression aux analystes d’ESPN.

Tsygankov est entré en jeu après une heure de jeu, alors que l’Ajax était mené 1-2 à la Johan Cruijff ArenA. Pendant le match, le commentateur Vincent Schildkamp a remarqué que l’Ukrainien « ne suit pas le rythme du match ».

L’analyste Karim El Ahmadi est tout à fait d’accord avec les propos de son collègue d’ESPN. « Ici, il a perdu le ballon au moment où il temporisait », illustre l’ancien international marocain en prenant l’exemple d’une action malheureuse.

El Ahmadi pointe ensuite du doigt le but du 1-3 d’Esmir Bajraktarevic, sur lequel Tsygankov n’est pas exempt de tout reproche. « Il le laisse complètement libre. C’est vraiment difficile d’entrer comme ça dans un match en tant que nouveau joueur, et là on voit en fait qu’il est en train de marcher. »

« Ici, il peut encore intervenir... C’est simplement un attaquant qui veut participer au travail défensif. » Son collègue consultant Marciano Vink se montre plus dur envers l’ailier droit. « Voilà comment défend un pupille ! »

« Ce n’est pas défendre. Revenir en trottinant pour ensuite ne rien faire ! », lâche Vink, incrédule. Hugo Borst, présent sur le plateau, ajoute : « Une défense de façade ! »

Le manque apparent de forme physique de Tsygankov s’explique facilement. L’attaquant a à peine pris part à la préparation avec Gérone en raison d’un conflit avec la direction du club.

Outre Tsygankov, Thilo Kehrer a lui aussi fait ses débuts avec l’Ajax. L’Allemand est entré en jeu à cinq minutes de la fin à la place d’Aaron Bouwman, percuté peu auparavant par Ruben van Bommel.



