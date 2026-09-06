Le débutant de Feyenoord Jerayno Schaken fait rire l’intervieweur après une question sur son « club de rêve »

Jerayno Schaken a vécu samedi des débuts absolument rêvés avec Feyenoord. Grâce à son but contre NEC (1-3), l’ailier droit, alors âgé de 17 ans et 79 jours, est devenu le plus jeune buteur pour ses débuts dans l’histoire de l’Eredivisie. Après la rencontre, l’attaquant rayonnant n’a pas eu besoin d’une seconde de réflexion quand la NOS lui a demandé quel était son « club de rêve » : « Real Madrid. »

Schaken est entré en jeu après une heure à la place du décevant Gaoussou Diarra et, cinq minutes plus tard, après que Luciano Valente avait déjà inscrit le 1-2 entre-temps, il a trouvé le chemin des filets de superbe manière. Le droitier a repiqué dans l’axe avant d’ajuster parfaitement du gauche, après un crochet du corps, dans la lucarne opposée.

« L’entraîneur m’a dit : “amuse-toi bien, joue simplement ton propre jeu et respecte tes tâches” », commence Schaken après la première question sur les consignes de Giovanni van Bronckhorst juste avant ses débuts.

Schaken a tout de même été quelque peu surpris par l’annonce de son entrée en jeu. « Honnêtement, je ne m’y attendais pas si tôt non plus, mais bon, l’entraîneur m’a dit dès le début du match : “tiens-toi simplement ready.” Donc j’étais tout le temps ready. »

« Je pense qu’il faut encore que je digère tout ça. Je ne réalise pas vraiment encore. Tout est allé très vite, donc il faut encore que je digère tout ça. Je ne réalise pas encore », raconte Schaken, qui pourrait ajouter un nouveau chapitre à sa jeune carrière dès la semaine prochaine.

Mercredi soir, Feyenoord se rendra sur la pelouse de l’emblématique Spotify Camp Nou pour affronter le FC Barcelone, et Schaken sait qu’il est inscrit pour la Ligue des champions. « Je ne sais pas encore si je ferai le déplacement, c’est à l’entraîneur d’en décider. Je me laisse agréablement surprendre. »

« Ce serait beau si je pouvais entrer en jeu là-bas, mais je suis déjà content si je peux jouer tout court », confie Schaken, lucide, avant de n’avoir besoin d’aucune seconde pour répondre à la question suivante sur son « club de rêve » : « Real Madrid. »

Le fait que Feyenoord affronte mercredi précisément l’ennemi juré du Real Madrid a fait rire l’intervieweur du jour. « Alors Barcelone, c’est le mauvais choix ! »

« Exact, exact, exact », répond Schaken. « Je préfère le Real Madrid. » Feyenoord et Barcelone donneront le coup d’envoi de leur premier match de Ligue des champions de la saison mercredi à 18 h 45.



