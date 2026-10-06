La Fédération norvégienne de football a déposé deux plaintes officielles contre Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), réclamant l'ouverture d'une enquête sur trois affaires liées à des décisions et des mesures prises par l'instance internationale ces derniers temps.

Selon le contenu des deux plaintes, que la Norvège a soumises aux commissions d'éthique et de conformité de la FIFA, les affaires concernent l'attribution du prix Nobel de la paix à Donald Trump, la levée de la suspension controversée de l'attaquant américain Folarin Balogun lors de la Coupe du monde 2026, ainsi que les mesures liées au projet « FIFA Forward » et à la proposition de vente d'une partie des droits de la Coupe du monde à des fonds d'investissement.

Cette démarche intervient dans le contexte de la position de Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne, qui figure parmi les plus virulents critiques de la manière dont Infantino dirige la FIFA, et qui avait appelé durant l'été à sa démission, évoquant une perte de confiance dans sa direction, sur fond de l'affaire de la vente d'une partie des droits d'organisation de la Coupe du monde.

La Norvège demande aux commissions d'éthique et de conformité d'examiner dans quelle mesure Infantino a respecté les procédures et les règlements en vigueur dans les trois affaires, et de déterminer si les décisions ou les démarches visées par les plaintes constituent un dépassement de ses attributions ou un abus de pouvoir.

Ces plaintes revêtent une importance particulière, puisqu'elles représentent la première démarche officielle d'une fédération nationale contre le président de la FIFA sous cette forme, tandis que les deux commissions devraient se charger d'étudier les dossiers et de déterminer les mesures appropriées à leur sujet.

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Cette escalade norvégienne survient quelques jours avant la réunion du Conseil de la FIFA, prévue le 15 octobre dans la ville suisse de Zurich, où Infantino devrait présider la prochaine réunion de son instance dirigeante.