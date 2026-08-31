La crise concernant l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, s'est rapprochée de son dénouement après son retour aux entraînements de son équipe à la suite d'une absence de plusieurs jours, un nouveau signe de la possibilité qu'il reste au club espagnol durant la saison actuelle, malgré l'intérêt persistant du Barça pour s'attacher ses services.

La radio « Cadena Ser » a rapporté que tous les indices actuels vont dans le sens d'un maintien d'Alvarez sous les ordres de Diego Simeone, en particulier après que le Barça s'est rapproché de la conclusion de sa signature du Brésilien Gabriel Jesus, pour environ 10 millions d'euros assortis de bonus, afin de renforcer la ligne offensive du club catalan.

Alvarez a repris les entraînements collectifs de l'Atlético Madrid dimanche, après une période d'incertitude quant à son avenir, tandis que le Barça reste déterminé à laisser la porte ouverte à son recrutement jusqu'aux derniers instants du marché des transferts, même si la conclusion du transfert de Jesus pourrait réduire les chances d'un départ de l'attaquant argentin vers le « Camp Nou ».

Au cœur de la polémique grandissante autour de l'avenir d'Alvarez, Juan Brindisi, spécialiste en psychologie de la sélection argentine, a mis en garde contre les pressions psychologiques que subit le joueur durant la période des transferts.

Brindisi a déclaré à la radio argentine « D Sports » que le désir d'Alvarez de rejoindre le Barça n'était pas un caprice passager, affirmant que le joueur rêve de jouer pour le club catalan depuis son enfance, et il a critiqué la manière dont la direction de l'Atlético Madrid a géré son désir de départ.

Brindisi a expliqué que la période des transferts, et en particulier ses derniers jours, peut placer les joueurs sous une pression psychologique intense, déclarant : « Il y a deux moments d'extrême tension et de vulnérabilité : le premier lors d'une blessure, et le second lié au marché des transferts, surtout dans les derniers jours. »

Il a ajouté que l'incertitude entourant l'avenir du joueur n'est pas liée à une seule décision sportive, mais qu'elle peut toucher à son projet de vie, précisant que cette phase est « l'un des moments les plus douloureux et les plus angoissants », et que l'apparition de symptômes de dépression chez le joueur durant les négociations exige de traiter la situation avec prudence et attention.

Le médecin argentin a insisté sur la nécessité de placer l'état humain du joueur au premier rang des considérations, affirmant que « l'être humain est la première chose dont il faut se soucier », en référence à l'importance d'apporter le soutien et le traitement adéquats si son état l'exige.

Au sujet de l'intérêt du Barça, Brindisi a estimé que le désir d'Alvarez de quitter l'Atlético Madrid méritait d'être reconsidéré, affirmant qu'on ne devait pas punir un joueur simplement pour son envie de rejoindre un autre club.

Il a déclaré : « Le désir de Julian n'est pas un caprice, c'est un désir qui l'anime depuis son enfance. »