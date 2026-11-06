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Tom Bischof s’est imposé cette saison au Bayern Munich comme une doublure fiable de Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Voire davantage ?

Les qualités de passeur et de frappe de Tom Bischof sont connues depuis longtemps. Mais le joueur de 21 ans a désormais démontré pour la première fois son tempérament de combattant sur la plus grande des scènes. Et ce, précisément face à l’Atlético de Madrid, que Thomas Müller avait autrefois qualifié, dans une formule restée célèbre, de « plus grands voyous du football européen ».

Lors de la victoire 2-0 du Bayern Munich contre l’Atlético mardi, Bischof a intégré le onze de départ à la place d’Aleksandar Pavlovic, légèrement diminué, à la surprise générale. Aux côtés de Joshua Kimmich, il a ensuite livré une prestation d’ensemble d’une maturité impressionnante.

Bischof s’est montré, comme à son habitude, à l’aise avec le ballon. Son tir lointain contré a par ailleurs été à l’origine de l’ouverture du score de Lennart Karl. Mais c’est surtout son travail sans ballon qui a retenu l’attention. Selon le site de statistiques WhoScored , Bischof a réussi six tacles, établissant ainsi un record pour cette saison de Ligue des champions. Il a également lancé de bonnes attaques grâce à plusieurs récupérations de balle. Son taux de duels remportés, de 78 %, a lui aussi été remarquable.

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La prestation de Bischof à Madrid constitue, à ce jour, le point culminant de sa remarquable progression au Bayern Munich. Il s’est désormais imposé comme une alternative fiable à Kimmich et Pavlovic, les deux milieux défensifs théoriquement titulaires. Bischof pourrait même désormais entrer dans la course à une place de titulaire au milieu de terrain. Le pari de la direction sportive, autour du membre du directoire chargé des sports Max Eberl, est donc en passe de porter ses fruits.

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Tom Bischof a repris le rôle de Leon Goretzka au Bayern Munich

Bischof a rejoint Munich en 2025, libre de tout contrat, en provenance du TSG Hoffenheim. Lors de sa première saison, il s’est imposé comme un joueur polyvalent de l’effectif. Plutôt qu’à son poste de prédilection, au milieu de terrain, il a principalement évolué sur les côtés de la défense. Sur ses 1 655 minutes de jeu au total, il n’en a passé que 271 dans l’axe, où Leon Goretzka faisait office de première doublure de Kimmich et Pavlovic.

Goretzka a quitté le Bayern Munich libre de tout contrat cet été. Plutôt que de recruter un remplaçant à l’extérieur du club, comme certains le réclamaient, les dirigeants ont fait confiance à Bischof et lui ont même attribué le numéro 8 de Goretzka, petit symbole de son nouveau statut. « Nous plaçons beaucoup d’espoir et de confiance en lui. Je suis convaincu qu’il est assez mûr pour ce rôle et qu’il saura pleinement s’y installer », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund. « Tom est prêt à franchir une nouvelle étape au Bayern Munich. »

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L’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann ne l’ayant pas retenu pour la Coupe du monde, Bischof était le seul joueur confirmé et en état de jouer présent lors de la reprise officielle de l’entraînement. Sa préparation s’est en conséquence très bien déroulée, et il en a été l’un des grands gagnants.

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Après le nul contre Arsenal, Steven Gerrard a couvert d’éloges Bischof et Pavlovic

Contrairement à la saison précédente, Bischof a exclusivement joué au milieu de terrain depuis cet été. Il y a été titularisé lors de sept des 15 matches officiels disputés jusqu’ici. Les pépins physiques de Kimmich et Pavlovic ont récemment fait grimper rapidement son temps de jeu : il a débuté quatre des cinq derniers matches.

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Bischof avait déjà prouvé sa capacité à évoluer au plus haut niveau en Ligue des champions, lors du match nul 2-2 contre Arsenal, finaliste de l’édition précédente, il y a deux semaines. Il avait alors été titularisé à la place de Kimmich, absent en raison du décès de son père. Aux côtés de Pavlovic, Bischof avait certes été globalement moins en vue que face à l’Atlético, mais le duo avait tout de même fait parler de lui.

Steven Gerrard, l’un des meilleurs milieux de terrain de ce millénaire, n’a pas tari d’éloges dans son rôle de consultant télé : « Tous les deux m’ont vraiment impressionné ce soir. Ils ont été remarquables dans un match d’une telle importance. »

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Kimmich, Pavlovic et Bischof sont aussi en concurrence en équipe d’Allemagne

Compte tenu du calendrier chargé, Kimmich, Pavlovic et Bischof auront tous encore beaucoup de temps de jeu cette saison. Reste à savoir à qui ira la préférence lors des prochains grands rendez-vous. Pavlovic est encore légèrement diminué. Selon l’entraîneur intérimaire Aaron Danks, il faut évaluer son état « au jour le jour ». Kimmich et Bischof pourraient donc de nouveau débuter samedi (15 h 30) contre le FSV Mayence 05.

La concurrence entre les trois joueurs se poursuivra ensuite sous un autre maillot. Tous figurent dans l’effectif de l’équipe nationale allemande et s’y disputent également du temps de jeu. Lors du dernier rassemblement international, le capitaine Kimmich a d’abord déçu, avant que Pavlovic et Bischof ne brillent après le changement d’effectif prévu. Contrairement à ce qui se passe au Bayern Munich, ils pourraient théoriquement même jouer ensemble dans le 4-3-3 de Jürgen Klopp. Mais il n’y aurait alors plus de place pour Florian Wirtz et Felix Nmecha.