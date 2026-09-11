Le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch a adressé de vives critiques à Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, après que ce dernier a annoncé que la finale de la Coupe du monde 2030 se disputerait à Casablanca, alors que la Fédération internationale de football (FIFA) n'a pas encore tranché sur l'identité du pays qui accueillera la rencontre finale.

Lors d'un rassemblement électoral, Akhannouch a déclaré que l'on ne devait pas évoquer l'accueil de la finale par le Maroc avant de s'être concerté avec l'Espagne et le Portugal, les partenaires du Maroc dans l'organisation du Mondial 2030, affirmant : « Ne proposez pas l'accueil de la grande finale au Maroc alors que nous n'en avons pas encore discuté avec nos deux alliés, l'Espagne et le Portugal. Il faut un peu de respect, mes frères. »

Cette polémique survient à un moment où la FIFA n'a pas encore annoncé sa décision quant au lieu où se tiendra la finale, se contentant d'affirmer que la décision sera prise en temps voulu, tandis que Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a estimé que « le bon sens » commandait que la finale se joue en Espagne, tout en reconnaissant que la décision finale revient à la FIFA.

Akhannouch a durci le ton à l'égard de l'annonce de Lekjaa, déclarant : « Cessez d'utiliser des promesses électorales pour nous couper l'herbe sous le pied », insistant sur le fait que la désignation du lieu de la finale de la Coupe du monde constitue une question d'une extrême importance et ne doit pas être traitée comme une simple promesse électorale.

Le Maroc accueille, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, la phase finale de la Coupe du monde 2030, mais l'identité du pays qui abritera la rencontre finale reste en suspens dans l'attente de la décision officielle de la Fédération internationale de football.