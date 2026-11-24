Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

En deux ans, Nico Paz est devenu à Como Calcio l'un des joueurs les plus convoités d'Europe. Son ancien club, le Real Madrid, se frotte les mains après une manœuvre astucieuse.

Le mercato estival 2024 a réservé plusieurs transferts spectaculaires aux supporters. Le Bayern Munich a recruté à Crystal Palace Michael Olise, alors encore largement méconnu, pour environ 53 millions d'euros, tandis que l'Atlético de Madrid a déboursé pas moins de 75 millions d'euros pour arracher Julian Alvarez à Manchester City. Le transfert de l'attaquant argentin chez les Rojiblancos a été de loin l'opération officiellement conclue la plus coûteuse de cet été-là. En matière d'attention médiatique, l'Atlético a toutefois dû, comme souvent, laisser la première place à son voisin, le Real.

Après des années de négociations et de rebondissements, le club merengue a en effet réussi à convaincre la superstar Kylian Mbappe de laisser expirer son contrat avec le Paris Saint-Germain pour signer celui que lui proposait le Real Madrid. Sous le maillot du Real, le champion du monde 2018 voulait enfin réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions après des années difficiles à Paris. De leur côté, les Madrilènes cherchaient depuis quelque temps déjà une véritable solution de premier plan au poste d'avant-centre.

Lorsque le transfert du prodige Endrick, conclu dès décembre 2022, s'est à son tour concrétisé, Madrid ayant versé un peu moins de 50 millions d'euros au grand club brésilien Palmeiras Sao Paulo, l'attaque du Real a semblé armée pour de longues années. Avec les arrivées de Mbappe et d'Endrick, le club paraissait avoir comblé précisément le vide qu'avait révélé le départ de Karim Benzema l'année précédente. Sur les ailes, il disposait déjà de Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz et du prometteur Arda Güler.

Getty Images

Publicité Publicité

Le Real Madrid vend Nico Paz à Como Calcio à l'été 2024

Dans ce contexte, le fait que le Real Madrid n'ait plus trouvé de place dans son effectif pour un jeune homme nommé Nico Paz cet été-là est presque passé inaperçu. Le club l'a donc cédé pour la somme relativement modeste de six millions d'euros à Como Calcio, tout juste promu en Serie A. Certains dirigeants du Real avaient sans doute déjà conscience de l'immense talent de l'Hispano-Argentin, puisqu'ils ont fait inscrire une clause de rachat dans son contrat avec le club du nord de l'Italie.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Il est vite apparu que cette clause pouvait rapporter gros au Real. À Madrid, derrière la concentration de stars que formaient notamment Mbappe, Vini Jr et Jude Bellingham, le joueur offensif aurait probablement dû se contenter, au mieux, d'un rôle dans la rotation. À Como, il a rejoint Cesc Fabregas, un entraîneur qui a su exploiter ses qualités de façon optimale dès le départ et faire du joueur aujourd'hui âgé de 22 ans celui qu'il ne serait sans doute jamais devenu au Real.

« Il m'a pratiquement tout appris », a un jour déclaré Paz au sujet de son entraîneur espagnol. Comme le jeune joueur aujourd'hui, Fabregas dirigeait autrefois le jeu au milieu de terrain et se distinguait par une créativité exceptionnelle ainsi que par sa qualité balle au pied. « Dès le premier jour, il m'a laissé jouer comme je le voulais et m'a donné beaucoup de liberté. »

Getty Images

Publicité

Nico Paz : quelles qualités montre-t-il à Como Calcio ?

Ce n'est pas un hasard si Paz a été élu meilleur joueur de moins de 23 ans dès sa première saison dans son nouveau club, puis meilleur milieu de terrain de toute la Serie A l'année suivante. Cette saison, il est le joueur qui tente le plus de tirs dans l'élite italienne (46). Il occupe la deuxième place pour le taux de réussite dans les dribbles, avec 56,3 %, et affiche des statistiques défensives remarquables pour un joueur offensif : 11,77 duels par 90 minutes, dont 58,9 % remportés. Dans le système de contre-pressing de Como, que Fabregas a perfectionné au fil des années, Paz est précieux.

Milieu offensif porté vers le tir, Paz réunit les qualités d'un meneur de jeu classique et d'un ailier doué pour le dribble. Son sens du but et ses qualités de finisseur lui permettent aussi d'évoluer comme deuxième attaquant ou attaquant de contre-attaque, sans difficulté un cran plus haut. Avec 50 contributions décisives toutes compétitions confondues pour Como en seulement deux ans (25 buts et 25 passes décisives), il est l'un des visages de la spectaculaire progression sportive du club du nord de l'Italie. Celle-ci a connu son point culminant provisoire à la fin de la saison dernière, avec une première qualification pour la Ligue des champions.

Getty Images

Publicité

Un retour envisagé : le Real Madrid trouvera-t-il une place pour Nico Paz ?

Paz a eu la possibilité de retourner au Real Madrid, son club formateur, après chaque saison depuis son départ, mais il l'a jusqu'ici toujours refusée. L'été dernier, le Real a accepté de renoncer à la clause de rachat inscrite dans son contrat contre la coquette somme de 60 millions d'euros. Face aux performances exceptionnelles du joueur de 22 ans, le club ne voulait toutefois pas perdre entièrement la possibilité de le récupérer. Selon certaines informations, le Real aurait de nouveau la possibilité de faire revenir Paz lors du mercato estival 2027. Cette fois, d'après divers médias, il devrait verser au club du nord de l'Italie une indemnité fixée à 80 millions d'euros.

Dernièrement, des informations indiquaient que le club madrilène envisageait bel et bien de faire usage du droit de rachat que le président Florentino Perez intègre de plus en plus souvent aux transactions depuis quelques années , en l'exploitant habilement. Au bout du compte, le Real n'aurait ainsi payé que 14 millions d'euros, soit les 80 millions d'euros fixés pour son retour moins les 66 millions d'euros reçus de Como (six plus 60). En échange, il récupérerait un joueur qui aurait pu se développer pendant trois ans au plus haut niveau, dans les meilleures conditions possibles.

Publicité

La seule grande inconnue dans ce calcul concerne les projets de Paz pour son avenir. À Como, il semble parfaitement heureux sous la houlette de Fabregas. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui a toujours bloqué un retour à Madrid par le passé. Selon divers médias, un transfert vers son club formateur n'intéresserait l'Hispano-Argentin que si une voie claire lui était tracée. Revenir à Madrid pour ne jouer aucun rôle dans les plans sportifs du club et ne servir que d'actif destiné à être revendu avec profit n'est pas envisageable pour Paz.

Encore faudrait-il trouver une place au joueur offensif dans le système de l'entraîneur Jose Mourinho. Mbappe est incontournable à la pointe de l'attaque et Jude Bellingham est lui aussi installé au poste de numéro dix, derrière lui. Il ne resterait donc à Paz qu'une place sur une aile, ce qui obligerait en contrepartie à mettre sur le banc Yan Diomande, deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, ou Arda Güler, que le club présente lui-même comme son futur porte-drapeau. Et cela sans même tenir compte de Vini Jr, récemment suspendu après un carton rouge. Quoi qu'il en soit, comme lors des précédents mercatos, le dernier mot reviendra à Paz.