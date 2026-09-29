Dans un aveu choc qui dévoile les coulisses de la guerre des transferts durant le mercato estival, le président de Fenerbahçe a créé la surprise en évoquant le dossier de l'attaquant anglais Ollie Watkins, affirmant que le club turc était tout près de rafler le joueur avant qu'Al-Hilal n'intervienne pour tout faire basculer en sa faveur dans les tout derniers instants.

Le président du club turc a révélé, dans des déclarations médiatiques retentissantes rapportées par le journal saoudien « Al-Yaum », que Fenerbahçe s'était lancé dans des négociations marathon avec Watkins, qui ont duré tout un mois.

Il a affirmé : « Nous avons négocié avec Watkins pendant un mois et envoyé nos représentants en Angleterre, mais Aston Villa ne voulait pas le vendre au départ, et le joueur lui-même a refusé l'idée de venir en Turquie. En fin de mercato, il a rejoint le championnat saoudien. »

Pourquoi avoir choisi Al-Hilal ?

Le président de Fenerbahçe a précisé que le refus de Watkins n'était pas d'ordre financier, mais relevait davantage d'un projet sportif : l'attaquant international anglais a préféré rejoindre le projet ambitieux d'Al-Hilal sous la houlette de l'Italien Simone Inzaghi plutôt que de rejoindre le championnat turc, laissant ainsi Fenerbahçe perdre son pari dans les derniers mètres du mercato.

Cette révélation vient expliquer le grand éclat qu'affiche Ollie Watkins sous le maillot d'Al-Hilal cette saison, lui qui a rejoint le Zaïm en provenance d'Aston Villa lors d'un transfert record l'été dernier, pour devenir rapidement l'un des piliers indispensables du onze d'Inzaghi dans toutes les compétitions nationales et continentales.



