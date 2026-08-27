Lors d'une réunion d'urgence tenue à Monaco à l'occasion du tirage au sort des compétitions européennes de clubs pour la saison 2026/2027, se sont réunis les représentants des associations nationales membres du comité exécutif de l'Union européenne de football, les membres du Conseil européen de la FIFA, ainsi que les présidents des associations nationales affiliées à l'UEFA présents dans la Principauté, pour discuter de la crise persistante au sein de la FIFA.

La réunion a passé en revue les répercussions de la tentative avortée du président de la FIFA de vendre une part de la Coupe du monde à des investisseurs extérieurs, un plan que le communiqué a décrit comme ayant révélé « une grave défaillance de jugement, un abus du pouvoir présidentiel et une conception du leadership incompatible avec les devoirs de la plus haute fonction du monde du football ».

Mandat plein et entier pour mettre fin au pouvoir individuel

Les personnes présentes ont confirmé à l'unanimité le mandat confié au président de l'Union européenne de football et à sa direction pour emprunter toutes les voies institutionnelles, politiques et juridiques disponibles afin de garantir « une réforme radicale, la réimposition de limites appropriées au pouvoir présidentiel et l'assurance que la FIFA soit à nouveau gérée comme une institution à part entière, et non par un seul individu ».

Le communiqué a réclamé, comme première étape non négociable, la réalisation « d'un examen externe indépendant et véritable de l'institution FIFA Forward, avec un accès complet à l'ensemble des documents, correspondances et registres de prise de décision pertinents », soulignant que « la FIFA ne peut mener une enquête sur elle-même et attendre de la communauté du football qu'elle en accepte simplement les conclusions ».

Retrait de confiance et exigence du départ d'Infantino

Le communiqué est allé au-delà de la gouvernance, annonçant l'effondrement de la confiance envers le président lui-même : « La confiance nécessaire à l'exercice de la fonction de président de la FIFA a été ébranlée, et elle ne peut être restaurée par le retrait d'une seule proposition, par l'émission de garanties ou par l'engagement à réformer une fois qu'il est trop tard. Le monde du football a désormais besoin d'un nouveau leadership capable de reconstruire cette confiance. »

Dans une menace directe, la plus grave depuis l'accession d'Infantino à ses fonctions, l'UEFA a annoncé que « si l'actuel président de la FIFA cherchait à obtenir un nouveau mandat, l'UEFA collaborerait avec les confédérations continentales partenaires afin de garantir la présentation d'une alternative crédible aux associations membres, une alternative attachée à l'intégrité, à la responsabilité, au développement et à un véritable changement institutionnel ».

Les milliards de la FIFA : pourquoi avons-nous besoin d'investisseurs ?

Le communiqué a révélé la contradiction flagrante de l'argumentaire de la FIFA, rappelant que la FIFA « possède actuellement des milliards de dollars de réserves, des fonds qui appartiennent aux associations membres ».

L'UEFA a annoncé qu'elle examinerait avec les autres confédérations continentales « la possibilité d'une libération responsable d'une partie des réserves de la FIFA au profit des associations membres, tout en garantissant la préservation de la stabilité financière », s'interrogeant : « Pourquoi le président de la FIFA a-t-il estimé avoir besoin d'investisseurs extérieurs pour élargir le financement du développement ? »

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Confirmation écrite du retrait du projet et suspension du retrait européen

Le communiqué a également révélé que l'UEFA a obtenu une confirmation écrite de la FIFA selon laquelle le projet « FIFA Forward Enterprise » a été « retiré définitivement et de manière irréversible, et qu'il ne réapparaîtra sous aucune forme, structure, dénomination ou formule ».

Sur la base de cette confirmation obtenue le 30 juillet, et après consultation des associations nationales, l'UEFA a accepté de suspendre le retrait des sélections européennes des compétitions de la FIFA pour la saison prochaine, y compris la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, la Coupe du monde des moins de 17 ans et la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, de manière temporaire, tout en soulignant que cette position resterait en cours de révision permanente et qu'elle pourrait être réexaminée immédiatement si les circonstances l'exigeaient.