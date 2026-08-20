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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Le coup d'envoi européen : Mohamed Salah titulaire pour la première fois avec Trabzon

M. Salah
Trabzonspor vs Ferencvaros
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Europa League Qualification
Égypte
Turquie
Hongrie

La star égyptienne en tête de la composition de Trabzon

L'Égyptien Mohamed Salah, la nouvelle star du club turc de Trabzonspor, a intégré le onze de départ de son équipe pour la première fois de son parcours, à l'occasion du match face au club hongrois du Ferencváros, ce jeudi soir.

Trabzonspor reçoit son homologue hongrois au stade « Papara Park » lors du match aller du tour préliminaire qualificatif à la Ligue Europa pour la saison 2026-2027.

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Salah avait débuté son aventure sous le maillot de Trabzonspor sur le plan national, après être entré en jeu comme remplaçant lors du match face à Kasımpaşa, qui s'était soldé par un nul 1-1 en ouverture du championnat turc, samedi dernier.

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Le match retour du tour préliminaire de la compétition européenne doit se disputer au stade du Ferencváros en Hongrie, jeudi prochain.

Mais avant cela, Trabzonspor affrontera İstanbul Başakşehir dimanche, dans le cadre de la deuxième journée du championnat turc.

Voici la composition de Trabzonspor pour le match d'aujourd'hui, selon les choix de l'entraîneur Fatih Tekke :

Gardien de but : André Onana.

Défense : Lopez Cabral - Chibueze Nwayo - Cenk Özkacar - Wagner Pina.

Milieu de terrain : Melih Kabasakal - Umut Nayir - Benjamin Bouchouari.

Attaque : Noah Sabiolo - Paul Onuachu - Mohamed Salah.

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