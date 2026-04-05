Le coup d'envoi du derby de l'IJssel reporté en raison de problèmes dans le secteur réservé aux supporters visiteurs : « Arrêtez avec ce comportement idiot ! »

Le coup d'envoi du derby de l'IJssel entre les Go Ahead Eagles et le PEC Zwolle a été reporté. Le match, qui devait débuter à 12 h 15 au stade De Adelaarshorst, a été reporté en raison de problèmes avec les supporters du PEC qui avaient fait le déplacement.

De nombreux supporters de Zwolle portent des vêtements couvrant le visage, ce qui est contraire aux accords. La direction du PEC et le capitaine Ryan Thomas sont actuellement en discussion avec les supporters dans le secteur visiteurs.

« Je vois Thomas et Gerry Hamstra (directeur technique du PEC, ndlr) se diriger vers le secteur visiteurs pour leur demander d'enlever ces cagoules. C'était l'accord conclu au préalable. Quatre cents supporters au lieu de trois cents étaient autorisés à entrer dans le secteur visiteurs. Mais sans cagoule », explique le journaliste Toine van Peperstraten d'ESPN.

« Arrêtez avec ce comportement ridicule. On ne va pas à un match de foot où viennent des enfants et des familles. Où l’on peut profiter d’un dimanche matin, pour ensuite se pointer avec un masque », râle ensuite l’analyste Robert Maaskant.

« C'est clairement de la mauvaise volonté. C'est absolument ridicule », ajoute Maaskant, ancien joueur des deux clubs, à la fois surpris et très déçu.

Des feux d'artifice ont également été lancés plus tard, avant que les supporters du PEC ne quittent le secteur visiteurs de De Adelaarshorst sur ordre de la police anti-émeute. Go Ahead, la police et la municipalité de Deventer se concertent pour déterminer la marche à suivre et l'heure du coup d'envoi.