Le contrat d'Anthony Martial (30 ans) a été résilié avec effet immédiat, mettant fin à un passage marqué par un échec total

Anthony Martial est désormais libre de tout contrat. L’attaquant de 30 ans a résilié son contrat avec le CF Monterrey d’un commun accord, selon Fabrizio Romano.

L’attaquant était lié au club mexicain jusqu’en milieu d’année 2027, avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire.

Pour des raisons encore inconnues, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. L’attaquant a disputé vingt matchs sous le maillot des Rayados, pour un but marqué et trois passes décisives.

Arrivé en septembre 2025 en provenance de l’AEK Athènes, l’attaquant avait immédiatement bénéficié de la confiance de l’entraîneur, accumulant du temps de jeu dans presque chaque rencontre.

Malgré la confiance de l’entraîneur Domènec Torrent, l’international français est resté muet pendant ses quatorze premières sorties, sans marquer ni offrir la moindre passe décisive.

Lors de son quinzième match, le premier où il a joué les 90 minutes, il a soudainement connu un regain de forme en inscrivant un but et deux passes décisives lors de la rencontre de championnat contre le Mazatlán FC (1-5).

Il s’est également montré décisif lors de son deuxième match complet, un peu moins d’un mois plus tard : une passe décisive en CONCACAF Champions Cup contre le CSD Xelajú MC guatémaltèque a largement contribué à la victoire 2-0.

Lors de la rencontre suivante face au Club León, l’attaquant s’est luxé l’épaule. Après un mois de rééducation, il est revenu sur les terrains sous les ordres du nouvel entraîneur Nicolás Sánchez, contre Cruz Azul.

Cette rencontre s’est révélée être sa dernière pour le club : l’attaquant n’a plus été inclus dans le groupe lors des cinq dernières sorties et cherche désormais un nouveau défi.

Âgé de 30 ans et comptant 30 sélections avec les Bleus, l’ancien prodige de l’AS Monaco avait brillé sous les couleurs de Manchester United, club qui avait déboursé au moins 60 millions d’euros pour l’enrôler.

Son prêt à Séville s’est avéré infructueux et, en 2024, Manchester United a résilié son contrat alors qu’il était blessé et en fin de bail.

Quelques mois plus tard, il s’engageait avec l’AEK, où ses neuf buts n’ont pas suffi à le maintenir dans les plans du club. Après cet épisode mexicain, désormais considéré comme un nouvel échec, la question se pose : quel club osera miser sur l’ancien prodige ?