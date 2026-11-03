Le conseiller du Panathinaïkos met en garde le Real Madrid contre l'enfer d'Athènes

Miguel Ángel Corona, le conseiller sportif du Panathinaïkos, a affirmé que la confrontation entre le Real Madrid et l'AEK Athènes en Ligue des champions se jouera dans une ambiance bouillonnante, soulignant la grande puissance physique dont dispose le club grec, tout en estimant que la vitesse offensive du club madrilène pourrait faire la différence dans la rencontre.

Selon le quotidien espagnol « As », Miguel Ángel Corona possède une bonne connaissance des deux protagonistes de la confrontation, après avoir gravi les échelons au sein de l'académie du Real Madrid, avant de rejoindre Athènes, où il poursuit son lien avec le Panathinaïkos au poste de conseiller sportif, après avoir dirigé la direction technique du club pendant une saison. Une expérience qui fait de lui une source fiable pour analyser le football grec, et en particulier l'AEK, le prochain adversaire du club madrilène dans la compétition européenne.

Corona a déclaré : « Il y a exactement un an, Rafa Benítez a pris en main l'entraînement de l'équipe, tandis que moi, j'occupais le poste de directeur sportif. Je pense que nous avons réussi à atteindre les objectifs fixés, car l'équipe traversait une période très difficile, mais Rafa est parvenu à la conduire jusqu'à la participation aux compétitions européennes et à atteindre les huitièmes de finale, un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis 16 ans. » Après le changement de cap du club l'été dernier, Corona a convenu de poursuivre son travail à Athènes en tant que conseiller sportif du club et de son conseil d'administration.

Fort de sa position au sein du football grec, Corona dispose d'une vision claire de la nature des compétitions là-bas, déclarant : « Le football grec se caractérise par une chaleur intense et une grande passion. C'est un pays extrêmement passionné de sport, et les grands matchs laissent une empreinte considérable, aussi bien dans les moments d'euphorie et de célébration que dans les moments de tension. »

Prochains matchs AEK Ligue des Champions 12:45 RMA

Cette atmosphère enthousiaste se reflète également sur les compétitions du championnat grec, où les matchs des grandes équipes sont souvent dirigés par des arbitres étrangers, et où des restrictions sont imposées à la présence des supporters des équipes visiteuses dans les stades.

Corona a ajouté : « Le pays déploie des efforts pour garantir la sécurité, puis pour œuvrer au développement du football et à son essor. »

Concernant la lutte pour le titre du championnat grec, Corona a prévu que la concurrence serait cette saison plus resserrée entre un nombre réduit d'équipes par rapport aux saisons précédentes, après que son travail au cours de l'année passée au sein de la structure administrative du Panathinaïkos a contribué à ramener l'équipe au sommet du football grec.

Le Panathinaïkos n'a plus remporté le titre du championnat depuis 16 ans, mais il occupe actuellement la tête du classement, après sa victoire contre l'AEK le week-end dernier.

Corona a déclaré : « Il semble que la concurrence sera plus resserrée entre le Panathinaïkos et l'Olympiakos. La supériorité économique des deux clubs par rapport au reste des équipes apparaît également clairement. »

Corona estime que cette situation affecte l'AEK, qui souffre des exigences de la participation à la Ligue des champions, en plus de l'absence de l'un de ses éléments les plus en vue, Pineda, expliquant : « Pour moi, il était l'âme de l'équipe. La structure de base de l'équipe reste quasiment la même, avec deux défenseurs centraux dotés d'une grande puissance, et des attaquants possédant d'énormes capacités physiques, comme Jović, qui a trouvé sa place idéale, et Vargas, mais le milieu récupérateur était un élément d'une importance capitale dans le fonctionnement de l'équipe. Je pense qu'ils ressentent beaucoup son absence. »

Corona a également salué le travail accompli par Javier Ribalta, le directeur sportif de l'AEK, en déclarant : « Il réalise un travail exceptionnel. »

L'ancien footballeur estime que le niveau des compétitions en Grèce est plus élevé qu'on ne le pense habituellement, déclarant : « Le championnat grec ne figure pas parmi les cinq grands championnats européens, c'est une évidence, mais il surpasse à un niveau notable les championnats des pays du Golfe, et même le championnat turc. Le niveau est extrêmement élevé, surtout parmi les grandes équipes. »

À propos de la confrontation attendue face au Real Madrid, Corona a mis en lumière la grande puissance physique dont dispose l'AEK, mais il estime que le club madrilène possède une arme qui pourrait lui donner l'avantage, expliquant : « C'est une équipe qui dispose d'un rythme très rapide, aussi bien au niveau de la cadence des matchs que de la préparation physique. Les deux défenseurs centraux sont très puissants, et ses deux attaquants, s'ils jouent ensemble, sont difficiles à gérer en raison de leur puissance physique. Mais la vitesse dont dispose le Real Madrid dans le secteur offensif pourrait faire la différence. »

Il y a un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, selon Corona, à savoir l'ambiance des supporters attendue durant le match, déclarant : « L'atmosphère sera époustouflante. Lors de telles soirées, le football grec peut montrer au reste de l'Europe qu'il possède des équipes, des supporters et une grande passion. Les supporters vont réagir avec force au match, et l'ambiance sera extrêmement bouillonnante. »

Corona espère assister au match depuis les tribunes du stade, car son lien affectif avec le Real Madrid demeure fort, du fait de son passage par l'académie du club madrilène, et il a conclu ses propos en déclarant : « J'espère pouvoir les voir. Je leur souhaite toute la réussite, non seulement dans ce match, mais j'espère qu'ils atteindront la finale et seront sacrés champions. »