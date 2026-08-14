Les Français paieraient apparemment une indemnité de transfert fixe de 52 millions d’euros pour le joueur de 21 ans. Avec les bonus, le montant devrait grimper à 55 ou 56 millions. Godts devrait signer un contrat jusqu’en 2031 ou 2032 au PSG.

« Les clubs sont presque d’accord », a déclaré vendredi soir Niels De Jonck, l’agent de l’attaquant, cité par De Telegraaf.

Il reste encore quelques détails à peaufiner, a poursuivi De Jonck, tandis que le directeur sportif Jordi Cruyff fait tout « pour obtenir le meilleur accord possible pour l’Ajax ». Apparemment, il s’agit dans le détail des modalités exactes de paiement et de la question de savoir si le recordman des Pays-Bas recevra au final 55 ou 56 millions d’euros.

L’Ajax a recruté Mika Godts pour seulement un million d’euros

Godts, lui, est déjà sur le départ. « Nous prévoyons de voyager à Paris vendredi ou samedi pour passer la visite médicale et régler les formalités », a déclaré De Jonck, qui est finalement arrivé vendredi après-midi dans la capitale française avec Godts. « Mika ne fera donc plus partie du groupe dimanche contre le SC Heerenveen. »

Jeudi à Dublin, où l’Ajax s’est qualifié pour les barrages de la Conference League malgré une faible prestation, le Belge est resté sur le banc.

Godts est arrivé en janvier 2023 en provenance du KRC Genk pour un million d’euros. En 115 matches avec l’équipe première de l’Ajax, il a inscrit 26 buts et délivré 28 passes décisives. Lors de la dernière saison catastrophe, le jeune Belge a été la seule éclaircie. Avec 17 buts et 12 passes décisives en 32 matches d’Eredivisie, il était clair qu’un gros transfert se préparait.

Avec les millions de Godts, l’Ajax dispose désormais de réserves pour de nouveaux recrutements lors de cette fenêtre de transferts. Jusqu’à présent, les Néerlandais ont dépensé près de 30 millions d’euros pour l’attaquant Marcos Leonardo et le latéral gauche Caio Henrique. Julian Brandt est arrivé libre en provenance du Borussia Dortmund, Marc-Andre ter Stegen en prêt du FC Barcelone.