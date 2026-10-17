Le Conseil supérieur des sports donne raison au Real Madrid aux dépens de Tebas

José Manuel Rodríguez Uribes, président du Conseil supérieur des sports en Espagne, a demandé à Javier Tebas, président de la Liga, de revenir sur ses déclarations et de présenter ses excuses au Real Madrid, après qu'il a comparé les méthodes médiatiques de la chaîne du club madrilène à celles employées par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

Le journal AS a rapporté les propos d'Uribes, tenus auprès de l'agence de presse espagnole, lors d'un événement organisé ce samedi à Manises, dans la ville de Valence.

Uribes a déclaré : « La comparaison faite par Tebas est inacceptable, et je lui demande de revenir sur ses déclarations et de présenter ses excuses au Real Madrid. »

Le premier responsable du Conseil supérieur des sports estime que les déclarations de Tebas dépassent les limites de la critique légitime, en particulier au regard du poste qu'il occupe.

Il a expliqué : « J'estime que la liberté d'expression en Espagne, pilier essentiel de la démocratie, bénéficie d'une marge très large, voire extrêmement large, mais elle n'englobe en aucun cas le fait d'évoquer le nazisme et Goebbels lorsqu'on parle d'un club du championnat espagnol. »

Il a ajouté : « De plus, ces déclarations émanent du président de la Liga lui-même, ce qui double la responsabilité. »

Uribes a également insisté sur sa position concernant les déclarations de Javier Tebas, affirmant que les critiques font partie du football, mais estimant que le président de la Liga a franchi les limites avec sa comparaison.

Il a déclaré : « J'estime, d'un point de vue éthique et politique, et du point de vue du sens des responsabilités, qu'il y a là une exagération énorme, et je pense que Tebas devrait présenter ses excuses au Real Madrid. »

Uribes a rappelé que le club madrilène, présidé par Florentino Pérez, représente le football espagnol dans le monde entier, qualifiant le fait de l'associer à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne d'absolument inacceptable.

L'affaire est également examinée par la direction juridique du Conseil supérieur des sports en Espagne.

Uribes a confirmé avoir chargé les instances compétentes d'étudier si les déclarations du président de la Liga pouvaient entraîner d'éventuelles conséquences disciplinaires.

De son côté, Tebas a défendu sa comparaison et a accusé la chaîne du Real Madrid de proposer un contenu dans lequel le club apparaît toujours en victime, considérant qu'elle sélectionne ce qui renforce son sentiment d'injustice tout en écartant le contexte entourant les événements.



