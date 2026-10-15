Le Conseil de la FIFA a rejeté jeudi une proposition visant à modifier les règles relatives aux sanctions après un carton rouge. C’est ce qu’a indiqué Debbie Hewitt, vice-présidente de la FIFA, à la BBC.

L’été dernier, un incident s’est produit lors de la Coupe du monde. La suspension de Folarin Balogun a été transformée en sanction avec sursis, ce qui lui a permis de jouer le match suivant. Un appel téléphonique du président Donald Trump au patron de la FIFA, Gianni Infantino, pourrait être à l’origine de cette décision.

Pour éviter qu’un tel scandale ne se reproduise, la FIFA voulait modifier son règlement disciplinaire. La proposition devait empêcher que les suspensions automatiques d’un match puissent être annulées.

Mais cette proposition n’a pas été adoptée par le Conseil de la FIFA, réuni jeudi à Zurich avec Infantino. Le possible changement de règle n’était d’ailleurs pas le seul sujet à l’ordre du jour : le Conseil voulait aussi demander des comptes à Infantino sur plusieurs événements controversés de ces derniers temps.

Il était surtout question du projet très controversé de vendre des parts de la Coupe du monde. Face aux nombreuses critiques suscitées par ce projet, Infantino l’a retiré. Il a présenté ses excuses jeudi à Zurich, mais celles-ci n’auraient « pas été satisfaisantes ».

« Ce qui a notamment été décevant, c’est que nous n’avons pas obtenu de réponses à certaines demandes précises, comme celle de consulter les documents concernant FIFA Forward Enterprise (l’entreprise qui devait organiser la vente des parts de la Coupe du monde, NDLR), a indiqué Hewitt. J’ai demandé pourquoi, et on nous a demandé de soumettre ces questions par écrit. »

« Infantino doit répondre aux questions et, s’il ne le fait pas maintenant, il n’est pas apte à présider la FIFA. Cela a également été dit pendant la réunion. Ce pour quoi il s’est excusé, en réalité, c’est de ne pas avoir soumis le projet au Conseil de la FIFA. S’il le regrette autant, qu’il nous en fasse part. »