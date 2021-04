Le conseil de Djibril Cissé à Kylian Mbappé

L'ancien international français s'est fendu d'un conseil à destination de l’attaquant du PSG.

Sur L’Equipe, dans l’émission «L’Equipe du Soir», Djibril Cissé est revenu sur les récents propos de Kylian Mbappé.

L'ancien joueur de l'AJ Auxerre est dérangé par les propos du natif de Bondy : « Le fait qu’il pense qu’il n’est pas encore aussi bon que Messi et Ronaldo tout en disant qu’il se convainc qu’il l’est, ça me dérange car sa phrase n’a pas de sens... »

« Il vaut mieux ne pas le dire dans ce cas. Car il a droit de penser qu’il est le meilleur, si ça le fait avancer. Et c’est tant mieux pour lui », estime encore l'ancien joueur de Liverpool.

Djibril Cissé a donné ensuite un conseil à l'ancien monégasque. « Si j’ai un conseil à lui donner, c’est qu’il ne doit pas se concentrer sur ce que les gens disent. Les gens, ils disaient la même chose sur Thierry Henry et ça ne l’a pas arrêté de ne pas sourire quand il marquait. Il répondait aux journalistes par des buts. Après, c’est une question de mental. Chacun est différent. Il ne faut pas qu’il s’arrête à ça. »

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, dans une interview accordée à RMC Sport, l’attaquant du PSG a fait savoir que le temps où il admirait les autres était révolu et qu’aujourd’hui il n’a plus rien à envier à Messi ou Cristiano Ronaldo.

« A chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j’ai joué sur des terrains où il y avait Messi et Cristiano (Ronaldo), a-t-il clamé. Ce sont des meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. Mais dans ma tête je me dis toujours que je suis le meilleur parce que comme ça tu ne te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même ».

En poursuivant sur le thème de l’égo, Mbappé a affirmé qu’il est impératif d’en avoir pour réussir dans le métier : « Pour les gens, l’ego c’est juste ne pas donner un penalty à un copain, avoir un meilleur salaire que le joueur de l’équipe rivale. Ce n’est pas que ça, c’est aussi dans la préparation. C’est quelque chose de personnel, se surpasser, c’est bien au-delà de ce truc superficiel de dire ‘moi je, moi je’. Mais je pense qu’il y a pas mal de choses à dire sur ça. »