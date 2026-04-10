Le « connard » de l’AZ en fait les frais : « C’est bien sûr inacceptable. »

Maarten Wijffels avoue ne rien comprendre à l’attaquant de l’AZ, Ro-Zangelo Daal. C’est ce qu’a affirmé le journaliste chevronné vendredi dans le podcast AD Voetbal.

Selon lui, l’entraîneur Leeroy Echteld aurait voulu aligner Daal d’entrée lors du match de Ligue Europa Conférence face au Shakhtar Donetsk, finalement perdu 3-0.

Mais l’attaquant de 22 ans est arrivé en retard et a dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Ibrahim Sadiq a donc occupé le couloir gauche des Alkmaarders lors de ce quart de finale de la Ligue Europa Conférence.

« J’ai noté deux choses sur mon calepin : Daal, connard. Et : tout pour la finale de la Coupe. »

Il doute que les Alkmaarders puissent renverser la vapeur à l’AFAS Stadion et estime que Daal, en particulier, doit se remettre en question.

Selon Wijffels, l’AZ est d’ailleurs devenu plus dangereux après son entrée en jeu. « C’est pour ça : Daal, connard. C’est clair. Sven Mijnans l’a aussi dit devant la caméra après le match. Comment peut-on arriver en retard un jour de match comme celui-là ? »

« C’est inacceptable. Mijnans a précisé qu’ils en avaient parlé. Daal apporte plus que Sadiq, c’est évident sur les ailes. L’AZ aurait pu en profiter dès la première mi-temps », conclut Wijffels.