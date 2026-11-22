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Au Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les deux pilotes Ferrari, se gênent une nouvelle fois. La Scuderia laisse encore échapper des points précieux et son directeur, Fred Vasseur, est furieux à juste titre. L’un des deux pilotes, surtout, doit enfin être recadré.

La promotion de Charles Leclerc au rang de pilote titulaire en 2019 devait changer beaucoup de choses chez Ferrari. Après plusieurs saisons parfois désastreuses sur le plan sportif, durant lesquelles les recrutements prestigieux, comme ceux de Fernando Alonso ou de Sebastian Vettel, n’avaient pas permis de décrocher les plus grands succès, les espoirs reposaient désormais sur le jeune homme issu de l’académie de la Scuderia. Un pilote formé en interne, dont Ferrari jugeait le potentiel suffisant pour revenir au sommet du monde. Un pilote doté du talent nécessaire pour marquer une époque.

Dans un premier temps, ce plan semblait effectivement fonctionner à merveille. Après avoir déjà signé d’excellentes performances chez Sauber, l’équipe B de Ferrari (devenue ensuite Alfa Romeo), sous l’aile de celui qui dirige aujourd’hui Ferrari, Fred Vasseur, le Monégasque s’est montré performant dès ses débuts au volant de la voiture rouge. Il aurait peut-être été prêt, dès cette époque, à se battre pour un titre mondial, mais la monoplace trop peu compétitive de la Scuderia l’en a souvent empêché. Lors de ses premières années chez Ferrari, Lewis Hamilton et Mercedes étaient trop forts. Plus tard, Max Verstappen et Red Bull sont devenus quasiment imbattables.

Dans le même temps, au sein du paddock comme auprès du grand public, la conviction que Leclerc avait les qualités nécessaires pour devenir un jour champion du monde ne semblait jamais faiblir. Il ne manquait qu’une voiture à la hauteur du côté de Ferrari pour réaliser le rêve de nombreux tifosi.

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Charles Leclerc ressent la pression de Lewis Hamilton chez Ferrari

Près de huit ans se sont désormais écoulés depuis. Le Monégasque reste incontestablement l’un des meilleurs pilotes du plateau, mais il est peut-être plus éloigné que jamais, depuis son arrivée à la Scuderia, de son objectif ultime : triompher en rouge. Depuis cette année au plus tard, il apparaît de plus en plus clairement que le problème ne tient pas seulement à l’incapacité de Ferrari à construire une monoplace compétitive à Maranello. Une partie du problème se trouve aussi dans le cockpit, derrière le volant.

La saison dernière déjà, les accrochages entre Leclerc et Hamilton, qui venait alors de rejoindre l’équipe, s’étaient multipliés, notamment en raison de désaccords sur des consignes convenues au sein de l’équipe et non respectées. Dans l’ensemble, ils n’avaient toutefois pas pesé très lourd, puisque la Scuderia n’avait de toute façon guère de chances de se battre aux avant-postes. Que les deux pilotes terminent une course aux septième et huitième places plutôt qu’aux cinquième et sixième ne changeait pas grand-chose à la perception de la situation.

Cette année, la donne est globalement différente. Même si Ferrari ne dispose pas du meilleur ensemble, sa voiture est tout à fait capable de se battre pour les victoires et les podiums, à condition que ses propres pilotes y contribuent. Or, Leclerc et Hamilton s’opposent désormais presque régulièrement. Cela coûte à la Scuderia des points précieux sur un même week-end et pèse aussi, bien entendu, sur le classement général. Les Rouges y occupent actuellement la deuxième place derrière Mercedes, mais perdent peu à peu du terrain face à Red Bull. Cette dernière a clairement la dynamique pour elle et ne compte plus que 77 points de retard à deux courses de la fin.

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À cet égard, c’est surtout Leclerc qui, par des manœuvres incompréhensibles en piste, laisse régulièrement le muret des stands de Ferrari perplexe. L’impression se renforce que le Monégasque ne semble pas supporter la pression croissante exercée sur lui par son coéquipier Hamilton depuis le début de la saison. Le septuple champion s’adapte nettement mieux que Leclerc à la nouvelle réglementation et le devance actuellement au championnat du monde, après avoir peiné à rivaliser avec son coéquipier l’an dernier.

Ce conflit ouvert a débouché sur des manœuvres comme celle de Las Vegas , où Leclerc a une nouvelle fois lancé une attaque beaucoup trop ambitieuse sur Hamilton. Les deux pilotes sont entrés en collision et ont terminé la course aux septième et dixième places, au lieu de monter sur le podium.

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Comment Ferrari établira-t-elle la hiérarchie la saison prochaine ?

« La pression monte, c’est bien pire qu’il y a 18 mois. Lors des deux ou trois dernières courses, la situation entre eux est devenue ingérable », a tonné Vasseur après la course . Le directeur de Ferrari constate une « incompréhension mutuelle » entre ses pilotes : « Le problème se situe entre les pilotes, pas entre l’équipe et les pilotes. Ils doivent avant tout se respecter mutuellement, mais ils doivent aussi respecter l’équipe. »

Le principal responsable de ce nouvel incident a été rapidement identifié. La Scuderia avait en effet demandé à Leclerc, pendant la course, de ne tenter aucun dépassement dans les situations confuses. « Il a clairement commis une erreur que l’équipe a payée cher. » Dès le franchissement de la ligne d’arrivée, Vasseur a convoqué Leclerc. « Charles, je veux te voir immédiatement après la course, avant tous les autres », a lancé le directeur de l’équipe à la radio.

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Ferrari alignera encore ce duo l’an prochain. Si la Scuderia veut jouer le titre, sa direction devra impérativement trancher d’ici là. Même si cela signifie recadrer celui qui fut son « enfant chéri » et donner la priorité à Hamilton, dont les performances sont nettement plus régulières.

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