Le conflit entre l’élève et le mentor… L’histoire d’un stage qui a réuni De la Fuente et Scaloni il y a neuf ans

La finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mettra aux prises l’Espagne et l’Argentine. Ce ne sera toutefois pas la première confrontation entre les sélectionneurs Luis de la Fuente et Lionel Scaloni.

Dimanche, au MetLife Stadium du New Jersey, l’Espagne affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

Quarante-huit heures avant le coup d’envoi, la radio française Radio Monte-Carlo a révélé les détails d’une rencontre entre Scaloni et De la Fuente, survenue neuf ans avant cette finale de Coupe du monde, alors que les deux hommes n’avaient pas encore atteint leurs fonctions actuelles.

Les deux techniciens s’étaient en effet croisés lors d’un stage de formation organisé par l’UEFA en 2017, où De la Fuente intervenait comme conférencier tout en assumant ses fonctions de directeur technique des moins de 18 ans de la sélection espagnole, tandis que Scaloni figurait parmi les stagiaires.

À l’époque, Scaloni entame tout juste sa carrière d’entraîneur, après avoir été adjoint à Séville en 2016-2017 puis dans le staff de la sélection argentine.

L’actuel sélectionneur de l’Argentine avait alors obtenu cette licence auprès de la Fédération espagnole, s’appuyant sur son installation en Espagne où il avait disputé l’essentiel de sa carrière de joueur.

Les deux techniciens se sont récemment remémoré cet épisode. Après la victoire 2-1 contre l’Angleterre en demi-finale, Scaloni a déclaré : « Outre le fait qu’il (De la Fuente) ait été mon formateur pendant la formation, j’avais une relation particulière avec lui. »

De son côté, De la Fuente a déclaré : « Lionel (Scaloni) était un élève très assidu, très motivé et très attentif. Il avait l’esprit de quelqu’un qui souhaite ardemment évoluer et progresser. Avoir été son formateur a été pour moi un grand honneur. »

Rappelons que Scaloni a mené l’Albiceleste au sacre mondial au Qatar en 2022, tandis que De la Fuente espère soulever son premier trophée planétaire après avoir guidé les « Matadors » vers le titre de l’Euro 2024.