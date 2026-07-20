Le conflit entre Čiferin et Infantino s'intensifie… Pourquoi le président de l'UEFA a-t-il boycotté la finale de la Coupe du monde ?

Alexander Ceferin, président de l’Union européenne de football (UEFA), a boycotté la finale de la Coupe du monde pour protester contre la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de suspendre l’application de la sanction d’un match d’exclusion infligée à l’attaquant Folarin Balogun, dernier épisode en date des frictions entre les deux instances.

L’attaquant américain Folarin Balogun avait déjà été au cœur d’une vive polémique avant la défaite des États-Unis face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L’attaquant de Monaco avait été expulsé lors de la victoire des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) en seizièmes de finale, à la suite d’un tacle sur Tarik Maharmovic.

Conformément au règlement, Balogun aurait dû purger son suspension lors du match suivant contre la Belgique. Toutefois, le président américain Donald Trump est intervenu et a échangé directement avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, obtenant ainsi la suspension de l’application de la sanction pour une période de douze mois. Cette décision a permis à l’attaquant de prendre part à la rencontre face aux Diables Rouges.

La FIFA a alors suspendu l’exécution de la sanction pour une période de douze mois, en application de l’article 27 de son règlement disciplinaire.

Selon le journal britannique The Times, cette affaire n’a pas été digérée par Ceferin, qui a décidé de boycotter la finale de la Coupe du monde ; elle constituerait l’une des principales raisons de son absence lors de la rencontre.

Selon le quotidien britannique, les relations entre l’UEFA et la FIFA se sont dégradées depuis la fin de la compétition, et Cheferin aurait également mal digéré la décision des autorités américaines de refuser l’entrée sur leur territoire à l’arbitre somalien Omar Artan.

Artan a ensuite été désigné pour arbitrer la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa en août prochain.

Par ailleurs, la gestion jugée déficiente du dossier iranien par la FIFA a exaspéré l’UEFA, tout comme l’opposition de l’UE à certaines modifications des règles du jeu, notamment l’instauration de pauses hydratation et l’allongement de la mi-temps lors de la finale pour cause de spectacle.

Cheferin, qui avait assisté à la rencontre d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, s’est aussi montré très critique envers la politique de tarification dynamique mise en place par la FIFA pour la vente des billets.