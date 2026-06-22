Le conflit entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid entre dans une nouvelle phase. Furieux après les déclarations de Julián Álvarez, le club madrilène va déposer une plainte officielle auprès de la FIFA pour contacts illicites entre le Barça et la star argentine, comme il l’a confirmé à AS.

L’attaquant a créé une onde de choc après la rencontre Argentine-Autriche en estimant qu’un transfert serait « la meilleure solution pour tout le monde ». D’après Fabrizio Romano, un accord verbal serait déjà conclu entre Álvarez et le FC Barcelone, alors que l’Atlético n’a pas donné son feu vert au club catalan pour négocier avec le buteur de 26 ans.

À Madrid, on dénonce une manœuvre barcelonaise déjà vue par le passé : le transfert d’Antoine Griezmann, parti de l’Atlético pour le Barça en 2019.

Les Colchoneros estiment que le Barça a déjà franchi les règles en contactant un joueur encore sous contrat, alors qu’ils disputaient encore la Ligue des champions.

L’Atlético martèle qu’un départ d’Álvarez vers Barcelone est hors de question : l’Argentin est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2030, et le club refuse tout pourparler sur le montant du transfert. Un départ ne sera possible qu’en cas de paiement intégral de la clause libératoire.

Cette clause est fixée à pas moins de 500 millions d’euros. « Aucune somme ne permettra au FC Barcelone d’acheter Julián. Il ne sera pas vendu au FC Barcelone », tranche le club.

L’Atlético ne compte pas en rester là et prépare une plainte auprès de la FIFA pour dénoncer les agissements présumés de Barcelone.