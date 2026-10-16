Tebas avait accusé sur le réseau social X la chaîne du club, Real Madrid TV, et ses principaux intervenants de recourir à des méthodes issues du national-socialisme.

« La direction du Real Madrid dirige un orchestre de gardiens de l’information, et Real Madrid TV en est le principal représentant. Leur méthode est toujours la même : ils sélectionnent les actions qui les intéressent, répètent les erreurs, alimentent la méfiance et fabriquent des figures ennemies. Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande employés par Goebbels, le ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’une figure ennemie et subordination des faits au récit », a écrit Tebas en réaction à l’attitude du Real Madrid après l’annonce de la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior.

Le Brésilien avait une nouvelle fois perdu son sang-froid le week-end dernier lors de la victoire 1-0 contre Villarreal : avant son but refusé, il avait tiré un adversaire par les cheveux et avait logiquement été expulsé. Il s’en était ensuite pris à l’arbitre Isidro Diaz et avait dû être éloigné par Antonio Rüdiger. Il aurait également bousculé un employé de LaLiga en regagnant les vestiaires. Vinicius Jr. a écopé de deux matches de suspension pour son geste violent et de deux autres pour son comportement après le carton rouge.

Dès le lendemain, le Brésilien s’est une nouvelle fois présenté comme une victime. Sur Instagram, il a publié un photomontage réunissant huit séquences de différents matches au cours desquels, selon lui, ses adversaires auraient dû être avertis ou expulsés. « Et celui qui reçoit des cartons jaunes et rouges, c’est toujours Vinicius. Une honte », a-t-il pesté avec défi.

Jose Mourinho soupçonne de nouveau un complot contre le Real Madrid et Vinicius Junior

L’entraîneur Jose Mourinho a lui aussi de nouveau soupçonné un complot contre le Real, parce que la Ligue avait annoncé la durée de la suspension de Vinicius juste avant le match de Ligue des champions contre l’AS Rome. « Puis-je vous poser une question ? », a répondu Jose Mourinho à un journaliste lors de la conférence de presse qui a suivi la remontée réussie à l’Olimpico. « Est-il normal qu’un joueur apprenne deux heures avant le match qu’il est suspendu pour quatre rencontres ? Vous n’avez pas besoin de me répondre. Est-ce normal ? N’auraient-ils pas pu l’annoncer seulement maintenant ou demain matin ? Fallait-il absolument le faire alors que nous étions en route pour le stade ? »

Mourinho a ensuite durci le ton, jusqu’à employer des mots martiaux : « Des choses sont faites sans aucune honte. […] Vous voulez tuer un joueur deux heures avant un match. Cela ne me paraît pas normal. Mais à présent, cela me paraît normal, car le chat est sorti du sac. »

À la mi-septembre déjà, après la défaite 2-1 dans le derby contre l’Atlético, Mourinho avait apporté des images imprimées en conférence de presse et affirmé que l’Atlético aurait dû subir deux expulsions sur ces actions. Tebas avait ensuite répondu à un article évoquant un « complot » contre le Real qu’il fallait « vivre dans une autre galaxie » pour y croire : « Il est plus commode d’invoquer un complot que d’expliquer ce qui s’est réellement passé sur le terrain. »

Getty Images

Pourquoi le Real Madrid se dispute-t-il constamment avec Tebas, le patron de LaLiga ?

Le club avait déjà répondu à ces propos par un communiqué, qualifiant les déclarations de Tebas d’« inacceptables ». Après la comparaison établie par Tebas entre les médias du Real Madrid et Goebbels, le ton s’est encore nettement durci. Dans un communiqué officiel, le club réclame désormais la démission du patron de la Ligue.

« Le Real Madrid juge absolument intolérable et extrêmement grave qu’une personne occupant deux des postes les plus importants du football espagnol établisse une comparaison avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club, sa direction et sa chaîne de télévision. Préciser qu’il ne fait pas référence à l’idéologie nazie ne change rien au caractère profondément offensant, moralement répréhensible et institutionnellement inapproprié de ses propos », indique le communiqué. « Le Real Madrid demande par conséquent sa démission immédiate de ses fonctions de président de LaLiga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football. »

Outre les récentes déclarations de Tebas, le Real a de nouveau évoqué l’affaire Negreira et reproché au patron de LaLiga son inaction dans ce dossier, raison pour laquelle le club madrilène s’était tourné vers l’UEFA.

AI - Gemini

De quoi s’agit-il dans l’« affaire Negreira » qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone ?

Pour rappel, au cœur de l’affaire Negreira figurent des versements pouvant atteindre sept millions d’euros, effectués pendant de nombreuses années par le FC Barcelone à des entreprises liées à Jose Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président de la commission espagnole des arbitres. La justice espagnole cherche à déterminer si ces paiements visaient à exercer une influence sur le plan sportif. Barcelone nie toute faute.

Le conflit avec LaLiga au sujet de l’arbitrage espagnol avait déjà complètement dégénéré l’an dernier. Dans une lettre incendiaire de quatre pages adressée début février à la fédération espagnole de football, le Real avait dénoncé une « distorsion de la compétition », une « manipulation », une « fraude » et un système corrompu « systématiquement de l’intérieur », qui devait être réformé en profondeur.

À la suite de cette lettre, Tebas avait reproché au Real de cultiver une « mentalité de victime » : « Maintenant, ils ont complètement perdu la tête. Il s’agit de discréditer LaLiga. » LaLiga avait même porté plainte contre le club de la capitale espagnole.

Au-delà de cette nouvelle escalade dans le conflit entre Tebas et le Real, et malgré le caractère assurément déplacé de la comparaison, Real Madrid TV s’est exposée à la critique ces dernières années. Certaines de ses lignes éditoriales lui valent des reproches sévères qui ne sont pas sans fondement.

On se souvient notamment du traitement honteux réservé à l’arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea avant la finale de la Coupe contre le Barça, en avril de l’année dernière. Le Real avait publié sur Real Madrid TV une vidéo consacrée à De Burgos Bengoetxea, revenant sur plusieurs décisions litigieuses prises par l’arbitre dans le passé et défavorables au club. La chaîne du club avait également critiqué le taux de victoires du Real lors des matches arbitrés par De Burgos Bengoetxea, calculant que celui du Barça était bien plus élevé. Les Madrilènes avaient en outre mis en doute son aptitude à diriger les grands matches.

De Burgos Bengoetxea avait fondu en larmes lors de la conférence de presse précédant la finale et raconté que son fils avait subi des brimades à l’école à cause de cette couverture médiatique.



