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Une légende de Bundesliga a un jour tellement voulu recruter Veljko Paunovic qu’elle a même risqué la rupture avec ses supérieurs. Cela n’en valait absolument pas la peine.

Si l’on interrogeait aujourd’hui le sélectionneur de la Serbie, Veljko Paunovic, sur le mois de janvier 2005, il chercherait probablement très vite à prendre la fuite. Et la simple mention de Hanovre 96 réveille certainement aussi de mauvais souvenirs chez lui.

C’est vers la fin du mercato hivernal de la saison 2004-2005 que le dossier Paunovic a commencé à se tendre autour du club de Basse-Saxe, alors en Bundesliga. De retour dans l’élite depuis trois ans après une longue absence, Hanovre réalisait une bonne saison sous la direction d’Ewald Lienen. Fin janvier 2005, après 19 journées, le club occupait la sixième place du classement et se dirigeait vers une qualification européenne.

Il n’y avait donc, a priori, aucune urgence à renforcer encore l’effectif. Ilja Kaenzig, aujourd’hui directeur général du VfL Bochum et alors manager à Hanovre, ne voyait de toute façon aucun intérêt aux transferts hivernaux : à ses yeux, ils n’apportaient que très rarement une réelle plus-value. Son principe était donc clair : pas de recrues en hiver à Hanovre 96. Martin Kind, alors président du conseil de surveillance, partageait cet avis, avant de se laisser finalement convaincre du contraire par Lienen.

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Ewald Lienen s’est souvenu de Veljko Paunovic à Hanovre

Car cet entraîneur de légende, passé notamment par le Hansa Rostock, le FC Cologne et le FC St. Pauli, voyait les choses tout autrement. Il voulait absolument recruter, à la mi-saison, un nouvel attaquant capable de garantir des buts. Avec Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro et Jiri Kaufmann, Hanovre disposait pourtant déjà d’un secteur offensif bien fourni, mais aucun d’eux ne marquait avec un tant soit peu de régularité. À la fin de la saison, Stendel et le meneur de jeu Jiri Stajner allaient terminer meilleurs buteurs du club en championnat avec seulement six réalisations chacun.

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Lienen s’est alors souvenu de Paunovic. Il connaissait l’attaquant, âgé à l’époque de 27 ans, pour l’avoir entraîné au CD Tenerife, en deuxième division espagnole, lors de la saison 2002-2003. Il avait ainsi pu observer de près ses qualités de buteur. Même si le manager Kaenzig soulignait la « cohésion du groupe » et ne voulait surtout pas la mettre en péril, d’autant que l’équipe occupait une place prometteuse au classement, Lienen est finalement parvenu, d’une manière ou d’une autre, à imposer ce transfert. Peu avant la fermeture du mercato, Hanovre 96 annonçait l’arrivée de Paunovic.

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« Je sais à quel point cette décision a été controversée. Mais je donnerai tout pour convaincre l’autre camp qu’Ewald Lienen et moi avions raison », déclarait le Serbe, arrivé de l’Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, qui traversaient alors une période difficile et étaient loin d’être durablement l’une des meilleures équipes de Liga espagnole comme aujourd’hui, Paunovic n’était pas titulaire et n’avait inscrit aucun but lors de ses dix apparitions en première partie de saison. Au-delà même de son opposition de principe aux recrues hivernales, le scepticisme de Kaenzig était donc tout à fait compréhensible.

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Paunovic devait devenir le joueur le mieux payé de Hanovre 96

« Le club ne prend aucun risque financier. D’ici l’été, je le prouverai », affirmait Paunovic à son arrivée. Il faisait référence à ses six premiers mois à Hanovre 96, jusqu’à l’été 2005, durant lesquels il devait, selon les informations de l’époque, toucher la somme relativement modeste de 15 000 euros par mois. Son contrat avec l’Atlético avait en outre été résilié en raison des difficultés économiques que connaissaient alors les Rojiblancos : Hanovre 96 n’avait donc aucune indemnité de transfert à payer. Mais Paunovic avait signé un contrat d’un an et demi, jusqu’à l’été 2006, assorti d’une option pour une année supplémentaire. Surtout, à partir de la saison 2005-2006, il devait devenir le joueur le mieux payé de Hanovre, avec un salaire d’environ un million d’euros par an.

Les attentes étaient élevées. Son compatriote Mladen Krstajic, alors défenseur central de Schalke 04, ne tarissait pas d’éloges : « C’est un excellent joueur. Très bon avec le ballon, vraiment fort de la tête et suffisamment rapide. » Schalke 04, qui livrait encore à ce moment-là une lutte serrée avec le Bayern Munich en tête de la Bundesliga et allait terminer vice-champion, aurait également voulu recruter Paunovic. C’est du moins ce qu’affirmait Krstajic : « Dommage, il aurait aussi été un renfort pour nous. »

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Paunovic aurait-il pu réussir à Schalke ? À Hanovre, dans un contexte marqué par les tensions évoquées, il n’a en tout cas jamais trouvé ses marques. « Cela ne fait que quatre jours que nous sommes ensemble, tout ne peut pas encore fonctionner », disait-il après des débuts mitigés en Bundesliga, début février 2005, lors d’une défaite 3-1 à domicile contre le Borussia Dortmund. Lienen avait immédiatement titularisé le joueur qu’il désirait tant comme seul attaquant de pointe, mais la recrue n’avait pas convaincu.

« J’ai besoin de plus de temps pour que les autres joueurs comprennent ce que je fais, et pour que je comprenne ce qu’ils font », plaidait Paunovic, appelant à la patience. Il a ensuite connu deux autres titularisations décevantes, lors du 0-0 à Fribourg puis de la défaite 4-1 à domicile contre le Werder Brême. Alors que le printemps 2005 commençait peu à peu, Paunovic n’avait toujours aucun impact sur le jeu de Hanovre 96.

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À Hanovre, le mécontentement grandissait peu à peu au sujet de Paunovic

« Il était clair dès le départ qu’il n’était pas un deuxième Andriy Shevchenko », lançait Lienen pour défendre son protégé, en le comparant à l’un des meilleurs attaquants du monde de l’époque, lauréat du Ballon d’Or 2004. « Nous devons lui laisser du temps, il nous sera encore d’une grande aide. »

À la mi-mars 2005, Paunovic a effectivement aidé Hanovre pour la première fois en offrant le but de la victoire 2-1 lors du match à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Mais cette rencontre allait justement être sa dernière sous le maillot de Hanovre 96, après seulement sept apparitions. Une interview accordée peu après à kicker, dans laquelle Paunovic s’en prenait à la direction du club, a mis fin à son bref passage en Allemagne.

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« Je savais qu’ils ne me connaissaient pas. Je ne savais pas qu’ils étaient contre moi. Ni qu’ils se serviraient de moi dans un conflit avec l’entraîneur », déclarait Paunovic, critiquant vivement Kaenzig et Kind. « Pour qu’un club fonctionne, on ne doit pas travailler les uns contre les autres. Celui qui ne le comprend pas nuit au club. »

Il épargnait expressément Lienen et insistait : « Le conflit autour de moi nuit à tout le monde. À l’équipe aussi. Sans cela, nous aurions pu mieux jouer, moi peut-être également. Mais ce n’est pas moi qui ai provoqué ce conflit. » Au sein du groupe, il aurait déjà envisagé un départ rapide. À cela s’ajoutait le fait que le départ de son compatriote Nebojsa Krupnikovic, meneur de jeu de l’équipe, à l’été 2005 était déjà acté. Une raison supplémentaire de ne pas s’attarder à Hanovre.

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Veljko Paunovic à Hanovre 96 : seulement sept apparitions, mais beaucoup de dégâts

Le passage de Paunovic à Hanovre 96 s’est donc achevé à peine deux mois après que Lienen l’avait fait venir malgré l’opposition des dirigeants du club. Seul point positif pour Hanovre : au moment de la signature du contrat, un accord de résiliation pour l’été 2005 avait également été conclu. Le club n’a ainsi pas eu à supporter de coûts supplémentaires à la suite de ce transfert raté. Rappelons que, s’il était resté à Hanovre 96, l’actuel sélectionneur de la Serbie serait devenu le joueur le mieux payé de l’effectif.

Paunovic est donc retourné dans la capitale espagnole à l’été 2005, signant au FC Getafe, un club de la banlieue madrilène. Après un bref retour dans son club formateur, le Partizan Belgrade, il a une première fois arrêté sa carrière fin 2008, à seulement 31 ans. Il a toutefois connu une dernière parenthèse de six mois au Philadelphia Union, en MLS, en 2011, avant de raccrocher définitivement début 2012.

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Paunovic a ensuite entamé une carrière d’entraîneur. D’abord sélectionneur des moins de 18 ans serbes, il a pris les rênes des moins de 20 ans en 2014. À l’été 2015, il a créé la sensation en menant sa sélection, composée notamment des futures stars Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic et Milos Veljkovic, au titre mondial des moins de 20 ans. En finale, les Serbes ont battu le Brésil 2-1 après prolongation.

Schweinsteiger a comparé Paunovic à Guardiola

Quelques mois plus tard, il a pris les commandes du Chicago Fire, en MLS, où il a notamment entraîné Bastian Schweinsteiger. Paunovic avait fait beaucoup d’efforts pour attirer le champion du monde 2014, lui rendant visite à Manchester en 2016, alors que celui-ci jouait à United. « J’ai été vraiment impressionné », confiait la légende du Bayern au New York Times à propos du Serbe. Il le comparait même à l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps, sous les ordres duquel il avait joué au Bayern : « Nous avons eu une très bonne discussion. À bien des égards, il me rappelle Pep Guardiola. Dans la manière dont il veut faire jouer son équipe et dans ses idées de jeu », disait Schweinsteiger au sujet de Paunovic.

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Ce dernier est resté à Chicago jusqu’à fin 2019, avant d’entraîner en Angleterre (FC Reading), au Mexique (Deportivo Guadalajara et Tigres UANL) puis en Espagne (Real Oviedo). Fin octobre 2025, Paunovic a succédé à l’ancien meneur de jeu emblématique Dragan Stojkovic à la tête de la sélection serbe, alors qu’un échec lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026 semblait presque inévitable.

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Une défaite 2-0 prévisible en Angleterre pour les débuts de Paunovic a finalement mis fin au rêve de Coupe du monde : l’Albanie, deuxième et qualifiée pour les barrages, était désormais définitivement hors de portée. La mission du nouveau sélectionneur était dès lors de former une équipe jeune et compétitive, capable de se qualifier à nouveau pour les grandes compétitions.

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Jusqu’ici, les résultats ne plaident pourtant pas du tout en faveur de Paunovic : en dix matches, il n’a obtenu que deux courtes victoires 2-1 contre la Lettonie et l’Arabie saoudite. Les huit autres rencontres se sont toutes soldées par des défaites, notamment les quatre matches de Ligue des nations disputés jusqu’à présent.

Après la défaite 2-0 contre l’Allemagne à Munich, début octobre, Paunovic a souligné que de tels résultats étaient prévisibles, surtout face à des adversaires comme l’Allemagne et les Pays-Bas. « Nous sommes la Serbie, un petit pays, et il faut du temps pour mettre en place un système », s’est-il emporté en réponse à la question d’un journaliste, critique au vu des résultats décevants. « Tous ceux qui nous sont proches savent que nous travaillons à inverser cette mauvaise dynamique », a-t-il insisté, rappelant qu’il avait pris l’équipe en main dans une situation difficile. « Nous avons fait revenir nos leaders, intégré des joueurs talentueux et nous construisons un nouveau système. Mais cela prend du temps. »

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Paunovic peut-il remettre le football serbe sur les rails ?

Si les Serbes n’ont guère eu leur chance contre l’Allemagne, ils ont effectivement montré de belles choses lors des deux très courtes défaites 2-1, à l’aller comme au retour, contre les Pays-Bas, ainsi que face à une solide équipe de Grèce. Pour son projet, Paunovic a notamment rappelé l’ancienne star de l’Ajax Dusan Tadic, aujourd’hui âgé de 37 ans et désormais au NEC Nimègue, après plus de deux ans d’absence. Milinkovic-Savic, l’un des héros du sacre mondial des moins de 20 ans sous ses ordres, joue lui aussi de nouveau pour la Serbie. Paunovic mise également sur d’autres joueurs expérimentés comme Zivkovic, Maksimovic et Aleksandar Mitrovic.

De grands noms âgés d’une vingtaine d’années, comme le défenseur central Strahinja Pavlovic (AC Milan) ou le buteur Dusan Vlahovic (Besiktas), sont appelés à jouer un rôle majeur dans l’avenir du football serbe. Paunovic veut aussi faire progresser peu à peu de grands talents comme Aleksander Stankovic (21 ans, Inter Milan), Vasilije Kostov (18 ans, Étoile rouge de Belgrade) et Mihajlo Cvetkovic (19 ans, RSC Anderlecht).

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Un résultat marquant contre l’équipe d’Allemagne vendredi ferait en tout cas du bien à la cote de Paunovic en Serbie. S’il y parvient, il aura aussi quelque chose de positif à associer à l’Allemagne. Du moins, tant que personne ne mentionnera Hanovre.