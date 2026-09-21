La défaite humiliante du Real Madrid, dirigé par José Mourinho, dans le derby disputé au stade Wanda Metropolitano n'a pas été la seule catastrophe : elle a révélé un scandale bien plus grave dans l'enceinte de Valdebebas.

Une statistique choquante a placé le Real Madrid dans une situation ridicule aux yeux de ses supporters : le club merengue est celui qui court et qui se bat le moins de toute la Liga, avec un écart humiliant par rapport à son rival, le Barça, et par rapport au leader du classement, Elche.

Après sept journées, le Real Madrid n'accuse pas seulement six points de retard sur un Barça qui a retrouvé son niveau habituel sous la houlette de Hansi Flick : il est aussi à des années-lumière dans l'indicateur le plus important de l'esprit combatif.

Selon une statistique du site Sofascore, reprise par « Mundo Deportivo », la distance moyenne parcourue par le Real Madrid en un match n'est que de 83,46 kilomètres, ce qui le place au dernier rang (20e) du classement de la Liga, très loin de la moyenne générale du championnat, qui s'élève à 93,37 kilomètres.

Comble de l'ironie, le leader est Elche, tout juste promu, avec une moyenne de 105,61 kilomètres, ce qui signifie que les joueurs d'Elche courent 22 kilomètres de plus que ceux du Real Madrid à chaque match !

Quant au Barça, il occupe la deuxième place avec une moyenne de 104,64 kilomètres, soit un écart de 21 kilomètres avec le Real Madrid, un écart qui résume parfaitement la différence de sérieux et d'engagement entre les deux équipes.

Une crise globale : tout le monde sous la loupe

Les répercussions de la défaite catastrophique dans le derby face à l'Atlético Madrid ne se sont pas limitées à la perte des trois points : elles ont déclenché une profonde crise de confiance. L'équipe blanche entame la longue trêve internationale au milieu de nombreux doutes, avec des joueurs sous la loupe, et personne n'a été épargné par les critiques.

Les joueurs, et en particulier les stars, sont très loin du niveau attendu, et il semble que Mourinho soit incapable de trouver la formule adéquate pour permettre à l'équipe d'atteindre une constance dans les performances et les résultats.

Enfin, le projet sportif dirigé par Florentino Pérez est de nouveau la cible de vives critiques, l'équipe n'ayant pas suffisamment renforcé son entrejeu durant l'été, tandis que les problèmes structurels au sein de l'équipe perdurent pour une saison de plus. Cela se reflète directement dans cette statistique décourageante, qui révèle clairement que l'un des véritables problèmes du Real Madrid réside dans l'esprit combatif et l'engagement.