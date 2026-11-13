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L'une des affaires les plus explosives de l'histoire du football anglais se rapproche de son dénouement, alors que se dessine désormais le calendrier de la bataille juridique que mène Manchester City pour se défendre face aux accusations de violation des règles financières de la Premier League.

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Alors que Manchester City s'apprête à livrer un nouveau round de bataille judiciaire, le monde du sport attend une décision susceptible de bouleverser l'avenir du champion d'Angleterre et d'ouvrir la voie à des sanctions sans précédent, pouvant aller jusqu'à la relégation de Premier League.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca, citant le quotidien britannique Financial Times, la date fixée pour l'appel de Manchester City et le début de la présentation de sa défense est désormais connue : le club devrait comparaître devant la commission indépendante à la mi-décembre prochain, dans une nouvelle étape de l'affaire qui a occupé le football anglais et européen pendant des années, et suscité une large controverse quant à l'avenir d'un club habitué à se battre pour les plus grands titres.

Selon le rapport, Manchester City aura l'occasion d'exposer ses arguments juridiques et de répondre aux accusations portées contre lui, après avoir déjà été reconnu coupable par une commission indépendante d'infractions aux règles financières de la Premier League anglaise. Les audiences d'appel devraient durer plusieurs jours, au vu de l'ampleur du dossier et de sa complexité juridique, ainsi que du grand nombre d'accusations que le club cherche à faire tomber dans leur intégralité.

Manchester City maintient sa position de rejet des accusations, puisqu'il vise, à travers cet appel, à annuler l'ensemble des condamnations portées contre lui et à éviter toute sanction susceptible de nuire à son statut sportif et économique. Cette étape revêt une importance exceptionnelle, car elle pourrait largement déterminer l'avenir du club dans les compétitions anglaises et mettre un terme à l'une des affaires les plus controversées de l'histoire de la Premier League.

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L'affaire ne s'arrête pas aux audiences prévues en décembre : selon les prévisions rapportées par le Financial Times, la commission indépendante pourrait rendre son verdict sur l'appel au début de l'année prochaine, verdict qui serait suivi de l'annonce de la décision relative aux sanctions éventuelles. Ainsi, le dossier pourrait entrer dans sa phase la plus sensible dès le début du mois de janvier, après être resté en suspens pendant une longue période, dans un large climat d'attente populaire et médiatique.

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Retrait de points ou relégation historique ?

Le véritable danger réside dans la nature des sanctions auxquelles Manchester City pourrait faire face en cas de rejet de son appel et de confirmation des condamnations prononcées à son encontre. Les scénarios évoqués dans la presse anglaise sont multiples, d'une amende financière colossale à un important retrait de points, jusqu'à l'éventualité d'une relégation de la Premier League anglaise, une sanction qui constituerait un coup historique pour le club.

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Les dernières spéculations en provenance d'Angleterre indiquent que l'un des scénarios envisagés consisterait en un important retrait de points au débit de Manchester City, ce qui pourrait le faire descendre en Championship, plutôt qu'une simple sanction financière. Ce scénario ne se limite pas à la saison en cours : certaines estimations évoquent la possibilité d'un retrait de points supplémentaire lors de la saison suivante, ce qui pourrait rendre une remontée directe en Premier League extrêmement difficile.

Cependant, ces scénarios relèvent encore de la spéculation, et aucune décision officielle n'a été prise pour définir la nature ou l'ampleur de la sanction. De même, la date de son entrée en vigueur demeure incertaine. Le Financial Times souligne que les sanctions elles-mêmes pourraient être susceptibles d'appel, ce qui signifie que l'affaire ne connaîtra peut-être pas sa fin effective dès le premier verdict, et que ses répercussions juridiques et sportives pourraient se prolonger encore un certain temps.

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En revanche, le calendrier prévisionnel semble refléter une démarche moins pressante qu'on ne le pensait auparavant, bien que la Premier League ait affiché sa détermination à suivre l'affaire et à parvenir à une issue décisive. Entre la volonté de la Premier League de protéger ses règles financières et l'attachement de Manchester City à défendre sa position, toutes les possibilités restent ouvertes jusqu'à la publication des décisions finales.

Une crise juridique qui amplifie la pression sportive

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Ces développements interviennent à un moment où Manchester City ne traverse pas sa meilleure période en Premier League, après avoir encaissé un nouveau coup dans le championnat anglais, avec sa défaite sur la pelouse de Nottingham Forest sur le score de 1-3, lors de la dixième journée, essuyant ainsi sa troisième défaite consécutive dans la compétition.

L'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca a été incapable de mettre un terme à cette série de résultats négatifs, après avoir chuté lors des deux journées précédentes face à Aston Villa et Brighton, avant que son calvaire ne se poursuive face à Nottingham Forest. Avec ce résultat, le total de points de Manchester City reste figé à 21 points, à la troisième place, avec six points de retard sur Arsenal, le leader, et un point sur Brighton, deuxième.

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Ainsi, Manchester City se retrouve face à deux fronts extrêmement difficiles : le premier sur le terrain, où il est désormais appelé à retrouver son équilibre et à réduire l'écart avec ses rivaux, et le second en dehors des pelouses, où approche l'heure du verdict dans une affaire susceptible de façonner son avenir pour les années à venir. Entre l'ambition de renouer avec les podiums et le spectre de sanctions historiques, le club attend des semaines décisives qui pourraient être les plus difficiles de son histoire récente.