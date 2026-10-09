« Le compte à rebours a commencé » : Riquelme suscite l'attente avec un communiqué énigmatique adressé aux supporters du Real

Enrique Riquelme, l'homme d'affaires espagnol qui a perdu l'élection à la présidence du Real Madrid en juin dernier, a suscité un climat d'attente parmi les supporters du club, après avoir annoncé son intention de dévoiler un communiqué important via son compte officiel sur Instagram, sans révéler la nature de son contenu.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Riquelme a publié, via le compte officiel de sa campagne « L'héritage et l'avenir », un message dans lequel il a annoncé qu'il ne restait plus qu'un seul jour avant de révéler de nouveaux développements, ce qui a ouvert la porte aux spéculations concernant le contenu de l'annonce attendue et son lien avec l'avenir de ses démarches au sein du club.

Malgré sa défaite dans la course à la présidence, l'homme d'affaires originaire d'Alicante ne s'est pas éloigné de la scène madrilène, puisqu'il a continué d'apparaître parmi les supporters du Real Madrid, parallèlement à la gestion de ses activités commerciales axées sur l'Amérique du Sud.

Riquelme maintient sa présence dans l'entourage du club à travers ses visites au stade Santiago-Bernabéu en qualité de supporter, à un moment où ses démarches témoignent de sa volonté de poursuivre le contact avec la base des supporters, ce qui pourrait servir ses ambitions futures.

La nature du communiqué attendu demeure floue, et Riquelme n'a pas non plus indiqué s'il comprenait une nouvelle initiative destinée aux supporters du Real Madrid ou une étape préparant un éventuel retour dans la course à la présidence du club à l'avenir.