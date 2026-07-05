Orlando Gill a créé la polémique. Le gardien paraguayen a critiqué Kylian Mbappé après la rencontre France - Paraguay (1-0), lui reprochant un comportement antisportif.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Bleus ont peiné face au Paraguay. Favoris pour le titre mondial, ils n’ont ouvert le score qu’à la 70e minute, Mbappé transformant un penalty.

Tout au long de la rencontre, les Paraguayens ont multiplié les interventions musclées sur l’attaquant français, âgé de 27 ans. En première période, un geste d’agression à son encontre n’a même pas été sanctionné, à la surprise générale.

L’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a ensuite toléré le jeu physique, parfois à la limite, des Paraguariens, sans distribuer le moindre carton jaune aux Sud-Américains.

Après la rencontre, c’est pourtant le gardien Gill qui a qualifié Mbappé d’antisportif. « Après le coup de sifflet final, je voulais lui serrer la main et le féliciter, mais il s’est mis à exulter devant moi », a expliqué le portier.

« Il ne cessait de m’ignorer, ce qui m’a énervé. Je considère qu’il est de mon devoir sportif de lui serrer la main, mais il n’en a pas voulu. Je trouve ça antisportif. »

Après la rencontre, Mbappé a assumé la confrontation : « Nous savions exactement à quoi nous attendre. Nous aussi, nous savons jouer rugueux. Nous étions prêts. »



